«Брага» — «Спартак»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 13:07

Брага

«Брага» в предыдущей стадии Лиги Европы прошла «Брондбю» (4:2 и 3:1), неважно сыграв сзади, однако забив семь мячей. Португальцы на выезде уступили по многим показателям, хотя и реализовали четыре удара из пяти в створ. Дома они взяли реванш, также превзойдя оппонента по всем статьям.

На выезде во внутреннем первенстве против «Спортинга» (1:2) «оружейники» смотрелись достойно, особенно во второй половине встречи, только вот два пропущенных гола в первом тайме предрешили исход рандеву, да и везение было не на стороне «архиепископов».

Против датчан замечательно сыграли братья Орта, а Андре записал на свой счет вовсе два мяча и голевую.

Спартак

«Спартак», вопреки многим прогнозам скептиков, превзошел неделю назад швейцарский «Тун» (2:1 и 3:2). Стоит отметить, что «красно-белые» смотрелись великолепно, но минутная расслабленность доставляла им большие неприятности в виде мячей в сетке.

Подопечные Олега Кононова набрали неплохой ход в регулярном первенстве, поскольку в предыдущем туре на днях они выиграли тяжелейшую встречу против московского ЦСКА (2:1), два раза забил центральный защитник Самуэль Жиго.

Андре Шюррле отдал две голевые передачи, заработал пенальти и один раз отличился сам в двухматчевом противостоянии. Зелимхан Бакаев отметился дублем.

Статистика

«Спартак» пропустил трижды за две еврокубковые встречи.

«Брага» выиграла три поединка из последних четырех.

В пяти прошлых играх «Браги» забивалось минимум три мяча.

Прогноз

Считаем, что москвичи заслуживают пройти дальше, однако на днях было дерби «Всея Руси», поэтому сил практически не осталось, да и тяжело выступать в таком плотном графике. Тем не менее, выездной гол забить «гладиаторы» способны, а там уже всё будет решаться в России через неделю.

В свою очередь, португальцы показывают великолепный футбол, особенно внутри страны, забить пару раз они точно могут.

Наши прогнозы - тотал больше (2,5) в БК 1хСтавка за 1,96 и победа «Браги» за 1,70.

Источник: www.vseprosport.ru