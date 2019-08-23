«Астон Вилла» – «Эвертон»: Прогноз от экспертов

вчера, 14:54

Астон Вилла

Клуб из Бирмингема неудачно провел сезон 2015/2016, в котором заработал всего 17 очков, финишировал на последнем месте и отправился в Чемпионшип. Три сезона понабилось «Астон Вилле», чтобы пройти перезагрузку и вернуться в элитный дивизион Англии.

Задача на нынешний сезон для бирмингемцев стоит одна – удержаться в АПЛ . На трансферном рынке руководство клуба вело активную деятельность. На тренерском мостике изменений нет – у руля клуба Дин Смит. Состав команды не поменялся полностью, однако ее ряды пополнили сразу 12 новичков. Сыгранности им явно не хватает.

На старте чемпионата «Астон Вилла» пока не радовала своих болельщиков. В первом туре «виллане» могли стать автором сенсации в поединке с «Тоттенхэмом». Они первыми забили гол, однако ближе к финальному свистку пропустили, после чего команда посыпалась. В итоге поражение 1:3. Не смогли подопечные Смита порадовать победой и в домашнем матче с «Борнмутом» (1:2).

В лазарете находятся Джонатан Коджиа и Джеймс Честер. Под вопросом Кортни Хаус.

Эвертон

«Ириски» в минувшем чемпионате финишировали на восьмом месте, в шаге от зоны еврокубков. Именно туда стоит задача попасть по итогам нынешнего первенства.

На трансферном рынке руководство клуба денег летом не жалело. Потерь в составе практически нет. Уехал в поисках работы Гуйе, а его место в опорной зоне намерен занять Гбамен из «Майнца». Кроме него еще солидное пополнение. Это Андре Гомеш из «Барселоны», Фабиан Дельф из «Манчестер Сити», Алекс Ивоби из «Арсенала» и Мойзе Кин из «Ювентуса».

В стартовом туре «Эвертону» не удалось выиграть на выезде у «Кристал Пэлас» (0:0), но вот дома команда взяла три очка в минувшем туре, обыграв «Уотфорд» (1:0).

Лазарет команды пуст. Возможно не сыграет Фабиан Делф.

Статистика

В шести из семи последних официальных матчей «Астон Виллы» сыграл прогноз «обе забьют».

Ставка «тотал больше 2.5» сыграла в восьми из девяти предыдущих домашних матчей Астон Виллы во всех турнирах.

Только в одном из десяти последних матчей «Эвертона» сыграл прогноз «обе забьют».

В шести из девяти последних гостевых матчей «Эвертона» голов было не больше двух.

Прогноз

Несмотря на фактор домашней арены и, безусловно, солидную мотивацию, «Астон Вилле» сложно будет рассчитывать на успех в этой встрече. «Эвертон» по составу сильнее своего соперника. Команда отлично смотрится в последних матчах в обороне, при этом линия атаки довольно солидная.

Наш прогноз – победа Эвертона за 2.30 в БК 1хСтавка

Вторая ставка – точный счет: 0:1 за 10.00

Источник: www.vseprosport.ru