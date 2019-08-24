«Краснодар» — «Локомотив»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 10:27

Краснодар

«Краснодар» начал сезон с поражения 0:1 от «Ахмата» в Грозном, но на сегодняшний день эта неудача остается единственной для «быков». К седьмому туру команда Мурада Мусаева подходит на третьей строчке в таблице с 13 очками в активе, уступая лидеру «Зениту» всего один балл, второму «Локомотиву» - лишь по дополнительным показателям.

Не все так гладко у «Краснодара» в Лиге Чемпионов – после феерического камбэка в Португалии против «Порту», россияне провалились в Греции. В выездном поединке с «Олимпиакосом» «быки» не оправдали прогнозов, отхватив в свои ворота четыре гола, не забив при этом ни разу. Уже через несколько дней им предстоит сыграть ответный матч, но шансов у «Краснодара» откровенно мало.

Локомотив

«Локомотив» вполне достойно проводит нынешний сезон – «железнодорожники» разжились Суперкубком России, уверенно стартовали в чемпионате, взяв в поединках с «Тамбовом» (2:1) и «Рубином» (1:1) четыре очка. Единственное на данный момент поражение команда Юрия Семина потерпела в дерби от ЦСКА (0:1), случилось это еще в третьем туре.

Неудача не сильно ударила по настроению команды – в следующих поединках с «Крыльями Советов» (2:1), «Уралом» (4:0) и «Динамо» (2:1) «Локо» взял девять очков. Таким образом вице-чемпион России вышел на вторую строчку в таблице и, судя по игре в последних поединках, выбить его оттуда будет крайне проблематично.

Статистика

В двух последних домашних матчах «Краснодар» дважды обыгрывал «Локомотив»

Только в одном из последних четырех матчей «Краснодар» не забивал

В этом сезоне «Локомотив» провел семь матчей во всех турнирах и только в одном из них не смог забить

Только в одном из семи последних матчей «Локомотив» не пропускал

Прогноз

«Краснодар» подходит к важнейшему поединку с «Локомотивом» после тяжелого поражения в Лиге Чемпионов, к тому же – «быкам» уже через несколько дней предстоит сыграть ответную встречу, поэтому силы они явно постараются сэкономить. «Локомотив» набрал отличную форму и на юг России приехал явно с мыслями о трех очках – гости стабильно забивают голы и берут очки.

«Краснодар», несмотря на усталость, без боя сдаваться точно не будет, отпускать конкурента в отрыв сейчас очень опасно, тем более, что шансов пробиться в групповой этап Лиги Чемпионов уже почти не осталось. Обе команды не имеют проблем с забитыми голами, но часто ошибаются в обороне, поэтому на голы сегодня явно стоит рассчитывать.

На наш взгляд, гости выиграть не смогут, но бой дадут. Мы предлагаем комбинированный прогноз – «Краснодар» не проиграет + обе забьют. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 2.54

Источник: www.vseprosport.ru