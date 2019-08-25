«Крылья Советов» — «Спартак»: Прогноз от экспертов

вчера, 13:26

Кр Советов

«Крылья Советов» начали сезон с сенсации – вопреки всем прогнозам, команда Миодрага Божовича обыграла 2:0 в первом туре ЦСКА . Однако, развить успех самарский клуб не смог – последовали четыре кряду поражения от «Арсенала» (2:3), «Уфы» (1:2), «Локомотива» (1:2) и «Ростова» (0:1), которые отбросили команду в зону вылета.

Немного исправить ситуацию «Крылья Советов» смогли в прошлом туре – в гостях был обыгран со счетом 3:1 «Урал», который с 67-й минуты играл в меньшинстве. Таким образом коллектив Божовича набрал шесть очков и переместился на 12-е место в таблице, но от зоны переходных матчей его отделяет всего один балл.

Спартак

«Спартак» нестабильно играет на старте сезона, но при этом руки не опускает и постепенно прибавляет в качестве футбола. Пока «красно-белые» находятся на четвертой строчке в таблице с 11 очками в активе, уступая лидеру «Зениту» всего три балла. В последнем туре команда Олега Кононова одолела 2:1 ЦСКА в дерби, продлив таким образом серию без поражений в Премьер-Лиге до трех матчей.

В прошлый четверг «Спартак» встречался с «Брагой» в гостях в рамках квалификации Лиги Европы, но успеха добиться не смог. «Красно-белые» сделали ставку на оборону и такой подход себя оправдывал до 74-й минуты, пока португальцы не открыли счет. Поединок так и завершился победой «оружейников» со счетом 1:0 – этот гандикап «Спартаку» нужно будет отыграть уже на этой неделе.

Статистика

В трех последних матчей «Спартак» трижды обыгрывал «Крылья Советов»

Ни в одном из трех последних матчей чемпионата «Спартак» не проигрывал – две победы и ничья

В трех домашних матчах нынешнего сезона «Крылья Советов» потерпели два поражения

Прогноз

«Крылья Советов» в прошлом туре прервали серию из четырех поражений, обыграв «Урал» и подойдут к поединку со «Спартаком» в хорошем настроении. Однако, и гости сейчас явно находятся на подъеме – яркая и эмоциональная победа над ЦСКА в дерби явно об этом свидетельствует.

По подбору игроков «Спартак» явно превосходит хозяев, да и игра «красно-белых» постепенно стала преображаться, сегодня гости являются фаворитом поединка и именно от них стоит ждать победы.

Мы считаем, что у гостей больше шансов на победу. Прогноз – фора (0) на «Спартак». В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.78

Источник: www.vseprosport.ru