«Урал» — «Сочи»: Прогноз от экспертов

вчера, 11:36

Урал

«Урал» в прошлом сезоне не сумел осуществить свою мечту и остался без еврокубков, но сохранил костяк команды и явно делает ставку на Лигу Европы в сезоне нынешнем. В двух стартовых турах «шмели» взяли шесть очков против «Уфы» (3:2) и «Ахмата» (3:0), но поражение 0:2 от «Динамо» в третьем туре положило конец этой серии.

Сыграв вничью 2:2 с «Ростовом», и проиграв «Локомотиву» (0:4) и «Крыльям Советов» (1:3), команда Дмитрия Парфенова продлила серию без побед до четырех матчей. Таким образом к седьмому туру «Урал» опустился на 11-е место в таблице и сейчас от зоны переходных матчей его отделяет лишь одно очко.

Сочи

«Сочи» дебютировал в Премьер-Лиге не слишком удачно, несмотря на все прогнозы, очки взять в игре со «Спартаком» не вышло – «красно-белые» забили в концовке и взяли все три очка. После этого последовали еще два сухих поражения от «Зенита» (0:2) и «Краснодара» (0:3), опустившие «барсов» на самое дно таблицы.

Первое очко в чемпионате команда Александра Точилина взяла в четвертом туре, расписав нулевую ничью с «Уфой», повторив результат и в следующей встрече – очередные нули были зафиксированы в игре с ЦСКА . Первый гол в сезоне «барсы» забили в Оренбурге одноименному клубу, сыграв с ним вничью 1:1 и продлив серию без побед до шести матчей.

Статистика

Только в одном из последних пяти домашних матчей «Урал» проигрывал

Только в одном из последних пяти домашних матчей «Урал» забивал меньше двух голов

«Сочи» в этом сезоне еще не побеждал – три поражения и три ничьи

Прогноз

«Урал» угодил в затяжной кризис, откуда выбраться не может уже четыре тура подряд. Тем не менее, игра «шмелей» наверняка внушает оптимизм болельщикам, не хватает лишь надежности в обороне. Отличным шансом для хозяев прервать серию является игра с «Сочи», который в шести турах забил всего один гол и ни разу не побеждал, с таким соперником «Урал» имеет все шансы взять все три очка.

Мы считаем, что у хозяев больше шансов на победу. Прогноз – фора (0) на «Урал». В 1хСтавке такой исход оценивается с коэффициентом 1.70

Источник: www.vseprosport.ru