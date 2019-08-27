«Краснодар» — «Олимпиакос»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 11:49

Краснодар

«Краснодар» стартовал в Лиге Чемпионов неудачно – на своем поле команда Мурада Мусаева проиграла 0:1 «Порту». Однако, вопреки всем прогнозам, «быки» сумели победить со счетом 3:2 в Португалии и в итоге прошли дальше. Развить успех российский клуб не сумел – в Греции «Олимпиакос» сумел забить четыре гола, а в ответ не получил ни одного.

После разгрома в Лиге Чемпионов «Краснодару» предстояло сыграть дома тяжелейший матч в рамках российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Ротацию Мусаев задействовал минимально и усталость давала о себе знать – команда расписали ничью 1:1, в которой хозяева смогли отыграться.

Поражение «Зенита» позволило «Краснодару» продвинуться на вершину таблицы с 14 очками, но столько же имеют пять соседей снизу.

Олимпиакос

«Олимпиакос» вступил в битву за групповой этап Лиги Чемпионов еще в середине июля – первой команда Педро Мартинса выбила чешскую «Викторию», отыграв с ней по нулям в гостях, и обыграв ее 4:0 на своем поле. Не смог ничего противопоставить грекам и турецкий «Башекшехир», «красно-белые» обыграли его дважды – 1:0 в гостях и 2:0 на своем поле.

Под греческий каток попал и «Краснодар», хотя до 78-й минуты разгрома не намечалось – «Олимпиакос» спокойно вел 1:0, но попыток забить еще не оставлял. В итоге в ворота россиян отправилось еще три гола и вопрос с выходом в групповой этап уже практически можно считать решенным. Перед выездом в Россию «Олимпиакос» в первом туре чемпионата Греции со счетом 1:0 обыграл «Астерас».

Статистика

Только в одном из шести последних домашних матчей «Краснодар» проигрывал

Только в одном из последних пяти матчей «Краснодар» не смог забить

«Олимпиакос» не пропускает в семи официальных матчах кряду

В шести последних выездных еврокубковых матчах «Олимпиакос» потерпел три поражения

Прогноз

«Краснодар» неплохо провел первый тайм в Греции – несмотря на пропущенный гол, «быки» в целом контролировали ход поединка и безнадежно не выглядели. Ужас для российского клуба начался ближе к концу встречи и исправить наставник ничего уже был не в состоянии.

Несмотря на разгром, попытки отыграться «быки» однозначно будут предпринимать - в классе они явно не уступают грекам, да и поддержка родных трибун будет иметь серьезное значение. Одно чудо в Португалии «Краснодар» уже совершил, и даже если не получится его повторить, порадовать болельщиков победой он точно способен.

Мы считаем, что гостям рассчитывать не на что. Прогноз – победа «Краснодара». В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 2.09

Источник: www.vseprosport.ru