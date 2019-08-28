«Аякс» — АПОЭЛ: Прогноз от экспертов

вчера, 13:11

Аякс

«Аякс» ещё весной феерил в полуфинале Лиги Чемпионов, а сейчас мучается в квалификации, поскольку даже ПАОК (2:2 и 3:2) был пройден с большим трудом. В первом поединке против сегодняшнего оппонента зафиксированы нули. В Эредивизи «евреи» смогли переиграть «Венло» с крупным счетом 4:1.

Душан Тадич забил грекам дважды с пенальти и ещё один 11-метровый не реализовал.

АПОЭЛ

АПОЭЛ непоколебим во внутреннем первенстве, да и в еврокубках будет осенью выступать. В предыдущей стадии киприоты едва не вылетели, уступив в первом поединке азербайджанскому «Карабаху» (1:2 и 2:0), но отыгравшись в ответной встрече. Дома удалось сдержать голландцев, сыграв в восемь футболистов оборонительного плана.

Томас Де Винченти пропускал прошлый матч.

Статистика

«Аякс» не проигрывает восемь игр кряду.

«Аякс» дома забивает на протяжении 25 матчей.

АПОЭЛ не побеждал в очных противостояниях.

Прогноз

По нашему прогнозу, ставку стоит сделать на фаворита. Мы просто не верим в вылет действующего полуфиналиста ещё на стадии квалификации, да и дома амстердамцы явно преобразятся, а вот киприотам на выезде счет держать будет гораздо сложнее.

Наш прогноз - азиатская фора «Аякса»(-1,5) за 1,71 в БК Париматч.

Источник: www.vseprosport.ru