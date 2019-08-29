«Спартак» — «Брага»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 12:53

Спартак

«Спартак» постепенно набирает обороты и находится в лидирующей группе РПЛ , набрав 14 баллов. Сначала «красно-белые» выиграли дерби против московского ЦСКА (2:1), а недавно проявили настоящий характер и добились волевой виктории в игре с «Крыльями Советов» (2:1), а ведь состав выходил смешанный.

В еврокубках за счет хорошей комбинационной игры и огромного желания «гладиаторы» смогли пройти швейцарский «Тун» (3:2 и 2:1), хотя не все прогнозы были оптимистичными, причем домашний матч они проигрывали. На выезде в Португалии москвичи уступили, однако игра получилось крайне скучной и закрытой.

Сегодня не смогут сыграть авторы голов в Самаре Тиль и Ларссон.

Брага

«Брага» стартовала неоднозначно в нынешнем розыгрыше чемпионата Португалии, поскольку обыграла «Морейренси» (3:1) и очень хорошо смотрелась против «Спортинга» (1:2), только вот удача была не на ее стороне. Клуб из одноименного города в эти выходные не смог одолеть скромный «Жил Висенте» (1:1).

На выезде против «Брондбю» (2:4) португальцы показали просто запредельный уровень реализации и забили четыре раза, хотя играли гораздо хуже соперника и могли претендовать максимум на один-два мяча. Дома же удалось выиграть вновь со счетом 3:1 и подтвердить свой высокий статус.

В первом поединке гол Рикардо Орты получился несколько курьезным - в него попал удар Новаиша, летевший мимо ворот.

Статистика

«Брага» забивает семь игр кряду.

«Брага» на выезде не побеждает на протяжении двух встреч.

«Спартак» выиграл пять из шести прошлых поединков.

«Спартак» пропускал в предыдущих шести матчах.

Прогноз

По нашему прогнозу, ставку рекомендуем сделать аналогично первому матчу на хозяев, только теперь ими являются москвичи. Российский клуб показывает великолепный атакующий футбол и не намерен дома уходить без парочки забитых голов, да и португальцы на выезде выглядят иначе.

Считаем, что в этот раз две яркие команды не смогут сыграть также строго в обороне и обилие мячей обеспечено.

Наши прогнозы - победа «Спартака» в БК 1хСтавка за 2,35 и тотал больше(2,5) за 1,95.

Источник: www.vseprosport.ru