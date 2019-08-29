«Спартак» — «Брага»: Видеопрогноз от экспертов

Спартак
«Спартак» постепенно набирает обороты и находится в лидирующей группе РПЛ, набрав 14 баллов. Сначала «красно-белые» выиграли дерби против московского ЦСКА (2:1), а недавно проявили настоящий характер и добились волевой виктории в игре с «Крыльями Советов» (2:1), а ведь состав выходил смешанный.
В еврокубках за счет хорошей комбинационной игры и огромного желания «гладиаторы» смогли пройти швейцарский «Тун» (3:2 и 2:1), хотя не все прогнозы были оптимистичными, причем домашний матч они проигрывали. На выезде в Португалии москвичи уступили, однако игра получилось крайне скучной и закрытой.
Сегодня не смогут сыграть авторы голов в Самаре Тиль и Ларссон.
Брага
«Брага» стартовала неоднозначно в нынешнем розыгрыше чемпионата Португалии, поскольку обыграла «Морейренси» (3:1) и очень хорошо смотрелась против «Спортинга» (1:2), только вот удача была не на ее стороне. Клуб из одноименного города в эти выходные не смог одолеть скромный «Жил Висенте» (1:1).
На выезде против «Брондбю» (2:4) португальцы показали просто запредельный уровень реализации и забили четыре раза, хотя играли гораздо хуже соперника и могли претендовать максимум на один-два мяча. Дома же удалось выиграть вновь со счетом 3:1 и подтвердить свой высокий статус.
В первом поединке гол Рикардо Орты получился несколько курьезным - в него попал удар Новаиша, летевший мимо ворот.
Статистика
- «Брага» забивает семь игр кряду.
- «Брага» на выезде не побеждает на протяжении двух встреч.
- «Спартак» выиграл пять из шести прошлых поединков.
- «Спартак» пропускал в предыдущих шести матчах.
Прогноз
По нашему прогнозу, ставку рекомендуем сделать аналогично первому матчу на хозяев, только теперь ими являются москвичи. Российский клуб показывает великолепный атакующий футбол и не намерен дома уходить без парочки забитых голов, да и португальцы на выезде выглядят иначе.
Считаем, что в этот раз две яркие команды не смогут сыграть также строго в обороне и обилие мячей обеспечено.
Наши прогнозы - победа «Спартака» в БК 1хСтавка за 2,35 и тотал больше(2,5) за 1,95.
Источник: www.vseprosport.ru