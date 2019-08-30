«Крылья Советов» — «Динамо»: Прогноз от экспертов

вчера, 14:02

Крылья Советов

«Крылья Советов» в стартовом матче чемпионата дали веский повод болельщикам для оптимизма – в Самаре был обыгран со счетом 2:0 ЦСКА . Тем не менее, как и в прошлом сезоне, развить успех команде Миодрага Божовича не удалось – четыре кряду поражения от «Арсенала» (2:3), «Уфы» (1:2), «Локомотива» (1:2) и «Ростова» сделали клуб одним из главных аутсайдеров турнира.

Проблеск надежды появился в шестом туре – в выездном матче с «Уралом» самарскому клубу удалось добыть победу 3:2 и покончить с затянувшейся серией. Наверняка в прошлом туре «Крылья Советов» рассчитывали на очки и приложили для этого немало усилий, но «Спартак» оказался сильнее 2:1, не позволив хозяевам подняться выше 13-го места в таблице.

Динамо М

«Динамо» весь прошлый сезон провело в сражениях за прописку в элите, оправдав в итоге прогнозы болельщиков. Летом клуб инвестировал серьезные средства в трансферы в попытке улучшить качество футбола и результаты, но пока «Динамо» находится на 11-м месте с восьмью очками, отрываясь от зоны переходных матчей на два балла.

Тем не менее, в прошлом туре «бело-голубые» показали тот футбол, которого ждут от них болельщики – в выездном поединке с «Тамбовом» они взяли победу 2:0, которая стала для клуба всего второй в сезоне. Таким образом «Динамо» покончило с серией из трех матчей без побед, два из которых завершились его поражениями.

Статистика

В трех последних матчах «Крылья Советов» дважды обыгрывали «Динамо»

В каждом из четырех домашних матчей этого сезона «Крылья Советов» забивали

Только в одном из четырех последних матчей «Динамо» сумело победить

Прогноз

«Крылья Советов» дали бой «Спартаку» в прошлом туре и вполне могли заработать хотя бы очко, но везение в тот вечер было явно не на их стороне. Несмотря на то, что хозяева находятся в нижней части таблицы, их игру безнадежной назвать точно нельзя – в команде достаточно опытных игроков, есть стабильно забивающий форвард в лице Александра Соболева, так что шансы на успех у них определенно будут.

Мы считаем, что выиграть гости не смогут. Прогноз – «Крылья Советов» не проиграют. В БК Марафон такой исход предлагается с коэффициентом 1.65

Источник: www.vseprosport.ru