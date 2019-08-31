«Ювентус» — «Наполи»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 13:10

Ювентус

«Ювентус» летом был весьма активен на трансферном рынке, для начала «старая синьора» заменила главного тренера – на место Массимилиано Аллегри пришел Маурицио Сарри. Главными приобретениями клуба можно назвать смело Маттейса де Лигта и Адриен Рабьо, а также возвращение Джанлуиджи Буффона.

В первом туре чемпионата «Ювентус» встречался в гостях с «Пармой» и в целом оправдал прогнозы, взяв свои три очка. Все решил гол Джорджио Кьеллини в середине первого тайма, после этого забил еще и Криштиану Роналду, но его гол отменил ВАР. Таким образом чемпион Италии отправился на восьмое место в таблице.

Наполи

«Наполи» в прошлом сезоне не смог навязать борьбу «Ювентусу» за чемпионство, но календарь дает возможность «партенопейцам» уже во втором туре отобрать очки у заядлого врага. Во время межсезонья команда Карло Анчелотти усилила две проблемные позиции – в центр обороны пришел Костас Манолас, отсутствие которого уже сказалось на игре «Ромы», также из ПСВ купили форварда Ирвинга Лосано.

В первом туре греческий новичок «Наполи» на поле появился, но надежности в обороне в тот вечер неаполитанцам явно не хватало – в их ворота влетело три гола от «Фиорентины». Тем не менее, благодаря мощной атаке матч был выигран со счетом 4:3 – эта победа позволила «Наполи» подняться на третье место в таблице.

Статистика

В последних шести домашних матчах «Ювентус» одержал пять побед над «Наполи»

В каждом из четырех последних домашних матчей «Ювентус» пропускал от «Наполи»

В двух последних матчах команды забивали в ворота друг друга

В каждом из шести последних матчей чемпионата «Наполи» забивает минимум два гола

Прогноз

«Ювентус» в первом туре не показал всей своей силы, но поединок уверенно довел до победы. Очевидно, что в игре с «Наполи» «старой синьоре» понадобится вся имеющаяся в распоряжении атакующая мощь – неаполитанцы явно будут стремиться к максимальному результату, они не имеют проблем с забитыми голами и сухой оборону хозяев вряд ли оставят.

Тем не менее, статус фаворита чемпион Италии должен оправдать – несмотря на силу соперника, «Ювентус» имеет довольно весомое преимущество в классе, у него более длинная «скамейка», да и играть он будет при поддержке родных трибун. Очевидно, что бой «Наполи» обязательно даст, но на победу им вряд ли стоит рассчитывать.

На наш взгляд, гости навяжут борьбу, но победить не смогут. Мы предлагаем комбинированный прогноз – «Ювентус» не проиграет + тотал больше (2.5) голов. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 2.58

Источник: www.vseprosport.ru