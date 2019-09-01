«Спартак» — «Зенит»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 12:32

Спартак

«Спартак» не слишком уверенно начал сезон, добыв в четырех турах всего одну победу, да и та не была слишком убедительной – гол на последних секундах в ворота «Сочи» вряд ли сильно осчастливил болельщиков. Тем не менее, с приходом новичков и отъездом ветеранов, «Спартак» стал сильнее – в данный момент он уже второй в таблице и лидеру «Краснодару» уступает лишь по дополнительным показателям.

В Лиге Европы команда Олега Кононова прогнозов не оправдала – после неубедительной победы над «Туном», ожидаемо «красно-белые» провалились в противостоянии с более классной и организованной «Брагой». После выездного поражения 0:1, «Спартак» проиграл «оружейникам» 1:2 на своем поле и теперь имеет возможность отдать все силы в Премьер-Лиге.

Зенит

«Зенит», в отличие от своего сегодняшнего соперника, чемпионат начал великолепно – три победы на старте сезона сходу вывели команду Сергея Семака в лидеры турнира. Проблемы начались у питерского клуба в шестом туре – получив уже на седьмой минуте численное преимущество, чемпион России так и не взломал оборону «Ахмата», отыграв нулевую ничью.

Усугубилось положение «Зенита» в последнем туре – в выездном поединке с «Уфой» он потерпел первое поражение в чемпионате. Имея огромное территориальное и игровое преимущество, гости реализовать его в голы не смогли, за что были наказаны в концовке встречи. Таким образом «Зенит» отправился на четвертое место, но по очкам не проигрывает никому из соседей сверху.

Статистика

В трех последних матчах «Спартак» потерпел два поражения

Только в одном из четырех последних матчей в рамках Премьер-Лиги «Спартак» смог обыграть «Зенит»

В семи матчах чемпионата «Зенит» потерпел всего одно поражение

За семь матчей «Зенит» пропустил всего три гола – это лучший показатель в чемпионате

Прогноз

«Спартак» потратил много сил в противостоянии с «Брагой» как физических, так и психологических. Несмотря на успех в последних турах, проблем в игре «красно-белых» предостаточно – даже кризисные «Крылья Советов» в последнем туре имели все шансы на три очка, что уж говорить о «Зените».

После двух неудач кряду «Зенит» наверняка будет делать ставку только на победу – он имеет преимущество в классе над «Спартаком», да и в плане организации игры явно превосходит соперника, поэтому гостям сегодня и есть смысл отдать предпочтение.

Мы считаем, что у гостей больше шансов на победу. Прогноз – азиатская фора (0) на «Зенит». В Лиге Ставок такой исход предлагается с коэффициентом 1.65

Источник: www.vseprosport.ru