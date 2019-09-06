Шотландия — Россия: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 10:17

Шотландия

Сборная Шотландии стартовала в отборе очень неудачно – несмотря на статус фаворита, команда Стива Кларка была разгромлена 0:3 Казахстаном, показав очень слабую игру как в обороне, так и в атаке. Реабилитировались за неудачу шотландцы во втором туре, скромно обыграв Сан-Марино в гостях со счетом 2:0, вновь не порадовав болельщиков ярким футболом.

Непросто шотландцам было и в третьем туре – на своем поле они только на 87-й минуте смогли забить решающий гол в ворота Кипра, победив 2:1 в Глазго. В поединке против Бельгии сенсации не произошло – поражение 0:3 отправило Шотландию на четвертое место в таблице и до второй России ей не хватает сейчас двух очков.

Россия

Сборная России также в стартовом поединке квалификации успеха не имела – сборная Бельгии оправдала прогнозы болельщиков и выиграла 3:1 на своем поле. Однако, неудача не сильно сказалась на настроении команды – уже через три дня подопечные Станислава Черчесова разбили 4:0 Казахстан на его поле, после чего поиздевались над Сан-Марино, отправив в ворота аутсайдера девять безответных голов.

Очень легко россиянам было и в домашнем матче с Кипром – счет 1:0 не отражал происходящее на поле, где хозяева доминировали все 90 минут и только чудом не устроили сопернику очередной разгром. Таким образом Россия находится на втором месте в группе с девятью очками, уступая лидеру Бельгии три балла.

В заявке России на предстоящие матчи есть несколько сюрпризов – в первую очередь стоит отметить вызов форварда чешской «Млады Болеслав» Николая Комличенко, также дебютировать за национальную сборную могут Максим Беляев из тульского «Арсенала», Зелимхан Бакаев из «Спартака» и Вячеслав Караваев из «Витесса». Руслан Камболов занял место травмированного Алексея Миранчука.

Статистика

Дважды команды играли между собой и оба поединка завершились ничьими

Ни в одном из предыдущих двух матчей между сборными не забивалось более двух голов

Россия пропускала только в одном из четырех матчей квалификации

Два из последних четырех матчей Шотландия проиграла

Прогноз

Шотландия в нынешней квалификации играет крайне нестабильно – разгромные поражения в Казахстане и Бельгии, а также неубедительные победы над Сан-Марино и Кипром, ярко об этом свидетельствуют. Есть серьезные проблемы у шотландцев в обороне – семь пропущенных голов в четырех матчах дают все основания россиянам рассчитывать на успех.

Очевидно, что ни одна из команд раскрываться не станет – у России есть преимущество в классе, но в гостях яркого атакующего футбола ждать от нее не стоит. Соперники наверняка сделают ставку на оборону и будут ждать ошибок друг от друга - учитывая нестабильность шотландцев и их провалы в защите, есть смысл предположить, что у России больше будет шансов добиться успеха.

По нашему мнению, выиграть хозяева не смогут и матч не будет результативным. Мы предлагаем комбинированный прогноз – Россия не проиграет + тотал меньше (3.5) голов. В 1хСтавке такой исход оценивается коэффициентом 1.75

Источник: www.vseprosport.ru