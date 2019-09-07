Литва – Украина: Прогноз от экспертов

вчера, 09:41

Литва

Сборная Литвы никогда звезд с неба не хватала, и в отборочных турнирах чаще всего занимала нижние строчки в своих группах. Вот и на этот раз она располагается на последнем месте в группе В после трех игр, причем единственное очко прибалты взяли в домашнем матче с Люксембургом (1:1), а в гостях бесславно уступили и тому же Люксембургу 1:2, и сборной Сербии 1:4.

Уж не знаем, то ли Люксембург так силен, то ли коллектив Вальдаса Урбонаса настолько сейчас слаб, но факт остается фактом: Литва растеряла очки там, где только она и способна была их в теории взять, и теперь только чудо способно вознести ее со дна турнирной таблице. Частью такого волшебства может стать победа дома над Украиной, но верится в это с трудом.

Украина

Украина как никогда уверенно начала отбор к Евро-2020, сначала сыграв на выезде вничью с фаворитами группы португальцами (1:1), а позже уничтожив дома сильную команду Сербии (5:0), которую эксперты до начала квалификации называли в качестве главного соперника украинцев в борьбе за вторую путевку в финальный турнир. После четырех матчей у наших соседей уже 10 очков в активе.

В итоге подопечные Андрея Шевченко, вот уже третий год возглавляющего национальную команду, уверенно идут на первом месте в группе и, похоже, останавливаться на достигнутом не собираются. По крайней мере, Литва уж точно не выглядит соперником, способным подставить ей подножку.

Статистика

Сборная Литвы ни разу не побеждала в десяти последних матчах – две ничьи и восемь поражений

Сборная Украины идет без поражений вот уже в пяти играх кряду, причем пропустила она в них только однажды

Сборные двух бывших советских республик встречались между собой семь раз: трижды побеждали украинцы, два раза Литва, еще в двух матчах была зафиксирована ничья

Прогноз

Да, Литва дважды обыгрывала Украину, но последняя из этих побед случилась почти двенадцать лет назад. На данный же момент нет никаких предпосылок к тому, чтобы прибалтийская сборная повторила тот успех.

Украинская команда сбалансирована во всех линиях, особенно же можно выделить ее защитные порядки, поэтому даже один забитый хозяевами мяч будет сродни сенсации. Гости же вполне способны сподобиться на что-то большее, чем просто скромная победа в один мяч.

Мы считаем, что гости уверенно выиграют. Наш прогноз – победа Украины с форой (-1.5). На такой исход 1ХСтавка дает коэффициент 2.01

Источник: www.vseprosport.ru