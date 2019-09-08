Финляндия — Италия: Прогноз от экспертов

вчера, 12:37

Финляндия

Сборная Финляндии получила реальную возможность попасть на Чемпионат Европы, поскольку победа над Грецией (1:0) позволила набрать 12 очков и оторваться от конкурентов. Справедливости ради, в атаке у скандинавов разнообразия нет никакого, даже Лихтенштейну (2:0) много забить не получилось.

Теему Пукки забил четыре гола из семи в отборе. Только у этого форварда в нынешнем созыве есть более пяти голов за национальную команду.

Италия

Сборная Италии лишилась очень много важных футболистов, а атака вовсе обескровлена, ведь не вызван человек, способный взять на себя игру в нападении. Итальянцы помучались с Боснией и Герцеговиной (2:1) и Арменией (3:1), правда все равно имеют стопроцентные показатели и лидируют в группе.

Андреа Беллоти принял участие в трех взятиях ворот.

Статистика

В пяти прошлых очных встречах забивалось менее трех голов.

Финляндия не пропускает четыре игры кряду.

Финляндия дома проиграла одну игру из последних 13.

Прогноз

По нашему прогнозу, ставку стоит делать в пользу скандинавской дружины, для которой сегодня очки означают практически гарантированное попадание на крупный международный форум и они костьми лягут, но выгрызут ничью. У итальянцев всё плохо в атаке, но и у хозяев забивать кроме Пукки некому, а он вряд ли оформит хет-трик.

Наши прогнозы - двойной шанс Финляндии за 2,25 в БК Бетсити и тотал меньше(2,5) за 1,67.

Источник: www.vseprosport.ru