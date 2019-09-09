Россия — Казахстан: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 12:32

Россия

Сборная России продолжает оправдывать прогнозы болельщиков в квалификации на Евро-2020 – к шестому туру команда Станислава Черчесова подходит на второй строчке в таблице. В активе россиян имеется 12 очков, что на три балла меньше, чем у лидера Бельгии, и на пять больше, чем у третьего Казахстана.

Последний поединок с Шотландией был для российской сборной крайне непростым – уже на 11-й минуте хозяева открыли счет. Тем не менее, Россия смогла не только отыграться, но и забрать все три очка усилиями Артема Дзюбы и Юрия Жиркова, утвердив себя таким образом в качестве второй силы в своей группе – подорвать этот статус явно будет стараться Казахстан.

Казахстан

Для сборной Казахстана нынешняя квалификация складывается весьма успешно – изначально команда Михала Билека не считалась претендентом на выход из группы, но к шестому туру шансов на вторую строчку она еще не потеряла. Пока в активе сборной есть семь очков и второе место в группе, однако расстояние до второй России уже исчисляется пятью очками.

Крупно проиграв два матча кряду России (0:4) и Бельгии (0:3), «ястребы» не упали духом и провели на высоком уровне следующие две встречи, набрав в них четыре балла. Сперва Казахстан разгромил 4:0 Сан-Марино, затем в непростом поединке вырвал ничью 1:1 у Кипра, сохранив таким образом шансы на вторую строчку.

Статистика

Ни в одном из последних четырех домашних матчей Россия не проигрывала – три победы и ничья

Только в одном из четырех последних матчей Россия пропускала

Ни в одном из последних трех матчей Россия не пропускала от Казахстана

Только в одном из четырех последних матчей Казахстан забивал больше одного гола

Прогноз

Сборная России провела очень тяжелый матч с Шотландией несколько дней назад и усталость может сказаться на игре команды – лидеров Черчесов менять вряд ли станет, а точеная ротация глобально освежить коллектив вряд ли способна. Тем не менее, россияне являются безоговорочным фаворитом поединка и явно сделают ставку только на победу.

Казахстан имеет проблемы с забитыми голами, что и не удивительно, учитывая статус сборной, сегодня гости наверняка попробуют закрыться в обороне и сыграть на контратаках. Россияне, в свою очередь, также вряд ли будут предлагать сопернику высокий темп и постараются взять три очка с минимальной затратой сил, поэтому на голевую феерию рассчитывать вряд ли стоит.

На наш взгляд, гости останутся без очков, но разгрома не случится. Мы предлагаем комбинированный прогноз – победа России + тотал меньше (3.5) голов. В Лиге Ставок такой исход предлагается с коэффициентом 2.05

Источник: www.vseprosport.ru