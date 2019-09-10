Украина — Нигерия: Прогноз от экспертов

10 сентября 2019, 13:19

Украина

Украина не проиграла в семи предыдущих товарищеских играх и ожидаемо считается фаворитом предстоящего поединка. В шести последних контрольных поединках в статусе номинального хозяина Украина забивала как минимум один мяч до перерыва.

Команда Андрея Шевченко уверенно обыгрывает тех, кто хоть немного ниже классом и практически решила все свои вопросы в группе. Нападающий Роман Яремчук забивал в двух из трех последних играх за сборную.

Нигерия

Каких-то два месяца назад в Египте проходил Кубок Африканских Наций, на котором сборная Нигерии выступила очень неплохо, заняла третье место, уступив в полуфинале будущим чемпионам континента алжирцам со счетом 1:2 Но, на текущем сборе у нигерийцев нет ряда ведущих футболистов.

Например, Муса не сыграет по причине травмы, не вызван Игало, выступающий сейчас в китайской Суперлиге. Атака у Нигерии не такая мощная, как на Кубке Африки, кроме того, нигерийцы после континентального турнира два месяца не играли друг с другом, то есть практики нет, что тоже наверняка скажется на результативности.

Статистика

Украина выиграла четыре матча подряд.

Нигерия пропускала в четырех из пяти прошлых играх.

Украина дома забивает шесть встреч кряду.

Прогноз

Украинцы, конечно же, желают победить в Днепре, тем более, сборная не играла в этом городе уже десять лет, поэтому прогнозы крайне оптимистичные. У нигерийцев есть огромные кадровые потери, что отпугивает от ставки в их пользу, да и выездной статус поединка вносит коррективы.

Наш прогноз - победа Украины за 1,77 в БК 1хСтавка.

Источник: www.vseprosport.ru