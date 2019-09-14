«Лейпциг» — «Бавария»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 11:21

Лейпциг

«Лейпциг» - единственный клуб Бундеслиги – 2019/20, который набрал максимально возможное количество очков. Юлиан Нагельсманн успешно начал свою деятельность на посту главного тренера бронзового призера минувшего первенства. Перед паузой на игры сборных его подопечные обыграли в Менхенгладбахе местную «Боруссию».

Тимо Вернер, отметившийся хет-триком стал героем того матча. Помимо этого, прошел наш прогноз на П2. Ранее «красные быки» с тоталом больше 2,5 взяли верх над «Унионом» и «Айнтрахтом», 4:0 и 2:1, соотвественно.

Хозяева набрали девять очков и опережают на два пункта трио преследователей – «Баварию», «Вольфсбург» и «Байер». Через неделю им играть в Бремене с «Вердером». Сегодня у хозяев отсутствует травмированный Ханнес Вольф, а Жан-Кевин Огюстен отправился в аренду в «Монако».

Бавария

Мы уже начинаем привыкать к тому, что «Бавария» Нико Ковача не всегда ведет немецкий футбольный караван. В открывшемся сезоне чемпион Германии еще не возглавлял турнирную таблицу. Причина в стартовой неудаче. Матч-открытие на «Альянц-Арене» против «Герты» завершился вничью (2:2).

Далее баварцы вернулись на высокую орбиту, набрав шесть очков из шести. В Гельзенкирхене они разгромили «Шальке» (3:0), а в Мюнхене «Майнц» (6:1). Во встрече с «карнавальщиками» мы разместили ставку на выигрыш фаворита во втором тайме с форой (-1,5). Этот прогноз оказался верным. На данный момент гости вторые (7 очков).

Через неделю им принимать новичка – «Кельн». Ренату Санчеш покинул команду и за 20 миллионов евро отправился к вице-чемпиону Лиги1 – «Лиллю». Леон Горецка восстановится после операции только к середине октября.

Статистика

«Лейпциг» выиграл все три матча в сезоне.

В двух последних матчах «Лейпцига» проходил прогноз на ОБЗ.

Во всех поединках «Лейпцига» и «Баварии» пробивался ТБ (2,5).

(2,5). «Бавария» выиграла два последних матча.

В двух играх «Баварии» заходила ставка на ОБЗ.

Личные встречи минувшего сезона завершились так: в Лейпциге 0:0, в Мюнхене 1:0.

В финале Кубка Германии – 2018/19 победила «Бавария» (3:0)

Прогноз

В минувшем сезоне «Лейпцигу» в трех личных встречах не удалось распечатать ворота «Баварии». Сейчас «красные быки» с Юлианом Нагельсманном играют с акцентом на атаку. Защита Нико Ковача регулярно допускает ошибки.

Считаем, что засушливая пора хозяев в Н2Н с чемпионом прервется. Ничья была бы справедливым исходом в дуэли лидеров. Но мы ее возьмем в комбинации с выигрышем более маститых гостей.

Наш прогноз – «Бавария» не проиграет + обе забьют и ставим на это с коэффициентом 1.88 в БК 1хСтавка.

Источник: www.vseprosport.ru