«Динамо» — «Уфа»: Прогноз от экспертов

вчера, 11:12

Динамо М

«Динамо» в этом сезоне трансферами показало, что мириться с результатами последних лет явно не желает, однако пока команда Дмитрия Хохлова свою игру найти никак не может. После восьми туров «динамовцы» занимают 11-е место в таблице с девятью очками, имея отрыв от зоны переходных матчей всего в два балла.

Тем не менее, в последних турах «бело-голубые» добились значительного прогресса – в выездном поединке с «Тамбовом» им удалось взять три очка, да еще и не пропустить. Победа со счетом 2:0 явно положительно сказалась на настроении команды и в последнем туре «Динамо» расписало нулевую ничью с «Крыльями Советов» в гостях, продлив гостевую серию без поражений до шести матчей.

Уфа

«Уфа» также в этом сезоне стабильностью не отличается – победы «горожане» чередуют с поражениями, так и не набрав за восемь туров оптимально формы. Пока коллектив Вадима Евсеева идет на девятой строчке с 10 очками, обгоняя 13-е «Крылья Советов» всего на три балла, и отставая от зоны Лиги Европы на шесть очков.

Не так давно «Уфа» выдала солидный отрезок из двух побед кряду – сперва был обыгран дома 2:0 «Ростов», затем, вопреки всем прогнозам, был повержен 1:0 «Зенит». Однако, счастье «горожан» длилось недолго – в последней встрече они проиграли 1:2 дома одному из главных аутсайдеров чемпионата «Оренбургу», не сумев подняться в верхнюю половину таблицы.

Статистика

Восемь раз «Динамо» играло с «Уфой» и ни в одном из этих матчей не проигрывало – шесть побед и две ничьи

Ни в одном из 16 последних выездных матчей «Уфа» не выигрывала – девять поражений и семь ничьих

Только в одном из трех последних матчей «Динамо» пропускало

Прогноз

«Динамо» в последних матчах серьезно прибавило в качестве футбола, да и очки клуб стал набирать стабильно, однако пока это не сильно помогает ему в продвижении к зоне еврокубков. Тем не менее, оторваться от опасной зоны «динамовцы» могут уже сегодня – в соперниках у них «Уфа», которая в гостях играет очень неудачно, да и в целом является очень удобным соперником для «Динамо».

Оба коллектива стабильностью не отличаются, но в классе у хозяев есть преимущество, которое они наверняка превратят в три очка.

Мы считаем, что шансов у гостей нет. Прогноз – победа «Динамо». В Лиге Ставок такой исход предлагается с коэффициентом 1.72

Источник: www.vseprosport.ru