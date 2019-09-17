«Лион» — «Зенит»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

вчера, 11:16

https://youtu.be/sT48whfexZU

Лион

«Лион» в межсезонье расстался практически со всеми своими лидерами, что отразилось на игре «ткачей» на старте сезона. В чемпионате команда Силвиньо сыграла уже пять матчей, в которых не смогла в полной мере оправдать прогнозы болельщиков – пока клуб лишь шестой в турнирной таблице с восьмью очками в активе.

От лидера ПСЖ уже имеется отставание в четыре балла, которое, судя по игре «Лиона» в последних турах, со временем будет лишь увеличиваться. В последнем туре «ткачи» выдали очередной невзрачный матч с «Амьеном», упустив победу на последних секундах. Ничья 2:2 продлила серию «Лиона» без побед до трех матчей.

Зенит

«Зенит» также имеет сложности в национальном чемпионате – от былого уверенного лидерства не осталось и следа. Несмотря на то, что питерский клуб идет первым в таблице, уже в этом туре «Краснодар» снова его обошел, взяв в своем матче три очка, да и «Ростов» имеет шанс сравняться с «Зенитом» по очкам после своей встречи.

Выдав короткую серию из двух матчей без побед против «Ахмата» (0:0) и «Уфы» (0:1), «сине-бело-голубые» исправились и сумели выиграть две последние встречи. Сперва коллектив Сергея Семака взял тяжелейшие три очка в игре со «Спартаком» (1:0), затем в последнем туре легко и непринужденно разобрался с «Арсеналом», обыграв его со счетом 3:1 на своем поле.

Статистика

Ни в одном из пяти последних домашних матчей «Лион» не проигрывал – три победы и две ничьи

В трех последних домашних матчах «Лион» пропустил всего один гол

Ни в одном из четырех домашних матчей прошлого сезона в рамках Лиги Чемпионов «Лион» не проигрывал

Только в одном из трех последних выездных матчей «Зенит» смог забить более одного гола

Прогноз

«Лион» после продажи лидеров находится в поиске своей игры, так что к старту Лиги Чемпионов «ткачи» не сумели подойти в оптимальной форме. Тем не менее, на своем поле «ткачи» представляют из себя серьезную силу – в прошлом сезоне ни «Барселона», ни «Манчестер Сити» на «Парк Олимпик Лион» выиграть не смогли, да и в этом сезоне дома «Лион» еще не проигрывал.

«Зенит» играет в закрытый футбол и сегодня наверняка также сделает на него ставку – рисковать россияне явно не станут и будут уповать на контратаки. «Лион» постарается взять игру в свои руки и добыть победу, но в своем нынешнем состоянии справиться с насыщенной и опытной обороной соперника ему будет крайне сложно.

На наш взгляд, выиграть гости не смогут и матч не будет результативным. Мы предлагаем комбинированный прогноз – «Лион» не проиграет + тотал меньше (3.5) голов. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.60

Источник: www.vseprosport.ru