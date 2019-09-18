«Байер» — «Локомотив»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 10:49

Байер

«Байер» по ходу прошлого сезона не раз проваливался в кризисы, но в итоге сумел финишировать четвертым, обогнав конкурентов всего на три балла. Летом глобальной перестройки «фармацевты» не устраивали, но ключевой игрок в лице Юлиана Брандта команду покинул. Без главной звезды последних лет команде Питера Боса пока в Бундеслиге приходится очень непросто.

После четырех туров «Байер» лишь восьмой в турнирной таблице с отставанием в три очка от первого «Лейпцига». Выдав две победы кряду на старте над «Падеборном» (3:2) и «Фортуной» (3:1), «фармацевты» притормозили, набрав в следующих двух турах лишь одно очко. Первое поражение в сезоне «Байеру» нанесла «Боруссия» в последнем туре, отправив в его ворота четыре безответных гола.

Локомотив

У «Локомотива» в национальном чемпионате также все складывается не слишком удачно – пока команда Юрия Семина лишь пятая в турнирной таблице. После девяти поединков в активе «железнодорожников» есть 17 очков, первому «Краснодару» они проигрывают всего три балла, так что из чемпионской гонки «Локо» пока не выпал.

В последний месяц вице-чемпион России столкнулся с трудностями, не сумев победить в двух матчах кряду. Сперва «железнодорожники» упустили победу над «Краснодаром» (1:1) в гостях, позволив сопернику отыграться, затем и вовсе проиграли 1:2 одному из своих главных конкурентов «Ростову» на своем поле.

Однако, в последнем туре «Локомотив» полностью оправдал прогнозы болельщиков, обыграв в гостях «Сочи» со счетом 1:0 – гол Гжегожа Крыховяка стал единственным и победным, для поляка это уже четвертый мяч в рамках Премьер-Лиги.

Статистика

Ни в одном из последних двух матчей «Байер» не побеждал – ничья и поражение

«Байер» не забивал в двух последних матчах

В этом сезоне «Локомотив» сыграл уже 10 матчей во всех турнирах, в которых потерпел всего два минимальных поражения

Ни в одном из пяти последних выездных матчей «Локомотив» не пропускал более одного гола

Прогноз

«Байер» перед стартом в Лиге Чемпионов выдал два очень невыразительных поединка, в которых сумел взять лишь одно очко. Очевидно, что проблем в игре команды на этом этапе сезона предостаточно, есть они как в обороне, так и в атаке, которая «молчит» на протяжении 180 минут.

«Локомотив» наверняка сыграет в своем излюбленном стиле – сделает ставку на оборону и постарается поймать соперника на ошибке, учитывая не самую мощную игру «фармацевтов» в защите, такой подход вполне может оправдать себя.

Огромной разницы в классе между командами нет, «Локомотив» более опытен и сыгран, поэтому шансы на очки у гостей определенно есть.

Мы считаем, что гости дадут бой. Прогноз – азиатская фора (+1.5) на «Локомотив». В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.83

Источник: www.vseprosport.ru