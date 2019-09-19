«Базель» — «Краснодар»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 11:55

Базель

«Базель» явно делал ставку на выход в групповой этап Лиги Чемпионов, но не оправдал прогнозов болельщиков, провалившись в квалификации. Первым соперником команды Марселя Коллера был голландский ПСВ , с которым удалось разобраться – поражение 2:3 в гостях и победа 2:1 на своем поле.

А вот австрийский ЛАСК швейцарцам оказался «не по зубам» - проиграв 1:2 на своем поле, «Базель» не остановился на этом и уступил 1:3 в гостях. В чемпионате Швейцарии подопечные Коллера чувствуют себя очень уверенно – первое место в таблице после шести туров и отрыв в один балл от второго «Янг Бойз».

Краснодар

«Краснодар» также пробовал свои силы в квалификации Лиги Чемпионов – в противостоянии с «Порту» «быки» считались явным аутсайдером, но сумели обыграть «драконов» за счет голов на выезде. Тем не менее, в группу Лиги Чемпионов команда Мурада Мусаева не попала, дважды «быки» проиграли «Олимпиакосу» - 0:4 в гостях и 1:2 на своем поле.

Неудачи на европейской арене не сильно ударили по настроению команды – в Премьер-Лиге «Краснодар» весьма успешен, лидируя в таблице после девяти туров. В активе клуба есть на данный момент 20 очков и своих ближайших соперников в лице «Зенита» и «Ростова» он опережает за счет дополнительных показателей.

Статистика

Только в одном из четырех последних домашних матчей «Базель» забивал менее двух голов

В этом сезоне «Базель» сыграл пять матчей дома и в каждом из них пропускал

«Краснодар» в последних двух матчах забил восемь голов

Прогноз

«Краснодар» потерпел фиаско в Лиге Чемпионов, но наверняка постарается наверстать упущенное в Лиге Европы, в своей группе «быки» явно не аутсайдеры. За последние годы «Краснодар» набрался опыта в этом турнире и даже с таким серьезным соперником, как «Базель», играть будет без стеснения и наверняка постарается добыть все три очка.

Швейцарцы обладают мощной линией атаки, но часто ошибаются в обороне – в этом сезоне на своем поле «Базель» не отыграл ни одного сухого матча. «Краснодар» также любит и умеет забивать, поэтому есть смысл в этой встрече рассчитывать на голы в большом количестве.

Мы считаем, что матч будет результативным. Прогноз – тотал больше 3 голов. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 2.40

Второй нашей ставкой будет победа «Краснодара». Такое пари можно разместить за 3.38

Источник: www.vseprosport.ru