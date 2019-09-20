«Уфа» — «Спартак»: Прогноз от экспертов

вчера, 12:18

Уфа

«Уфа» не слишком удачно провела стартовый отрезок сезона – сыграно уже девять туров, а в активе «горожан» имеется лишь 11 очков. Тем не менее, пока команде Вадима Евсеева удается держаться в середине таблицы – «Уфа» пока девятая и имеет три балла отрыва от 13-го «Оренбурга», от зоны прямого вылета клуб ушел на пять баллов.

После двух классных матчей кряду с «Ростовом» и «Зенитом», в которых «горожане» набрали шесть очков, вновь последовала череда неудач. Сначала случилось досадное поражение 1:2 от «Оренбурга» на своем поле, затем уфимский клуб сыграл по нулям в Москве с «Динамо» - этот результат можно записать в актив «Уфе», ведь «динамовцы» не победили только благодаря невезению.

Спартак

«Спартак» уже приучил болельщиков к тому, что стабильно провести хотя бы небольшой отрезок турнира ему не под силу. Пока команда Олега Кононова занимает шестое место в таблице, имея в активе 14 очков. От лидера «Краснодара» «красно-белые» отстают на шесть баллов, от зоны Лиги Чемпионов имеется точно такой же гандикап.

После трех побед кряду над «Ахматом» (3:1), ЦСКА (2:1) и «Крыльями Советов» (2:1), «Спартак» вновь погрузился в кризис. В поединке против «Зенита» «красно-белые» смотрелись вполне достойно и имели все шансы на очки, но проиграли 0:1 более классному и сыгранному сопернику, но поражение 1:2 от «Урала» в прошлом туре оправдать нельзя ничем.

Статистика

Только в одном из пяти последних матчей «Уфа» смогла обыграть «Спартак», проигрывала трижды

Только в одном из трех последних матчей «Уфа» не пропускала от «Спартака»

Только в одном из четырех выездных матчей этого сезона «Спартак» проигрывал

Прогноз

«Уфа» не ставит перед собой высоких целей и пока оправдывает прогнозы болельщиков, находясь в середине таблицы, однако игра «горожан» далека от идеальной. В игре прошлого тура с «Динамо» команда Евсеева позволяла сопернику очень многое и только чудом сумела уехать их Москвы с очками.

«Спартак» сейчас также находится не в лучшем состоянии, но на фоне сегодняшней «Уфы» он выглядит явным фаворитом – в атаке «красно-белые» довольно успешны и с нестабильной обороной соперника им справиться не должно составить никакого труда.

Мы считаем, что у гостей больше шансов на победу. Прогноз – азиатская фора (0) на «Спартак». В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.60

Источник: www.vseprosport.ru