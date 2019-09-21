«Милан» — «Интер»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 11:25

Милан

Для «Милана» прошлый сезон стал очередным провалом – «россонери» были очень близки к финишу в зоне Лиги Чемпионов, но проиграли борьбу «Интеру». Летом команду возглавил Марко Джампаоло и провалил свой дебютный матч – в гостях «Милан» проиграл со счетом 0:1 «Удинезе», при чем поражение было абсолютно заслуженным.

Второй тур принес «Милану» первую победу в сезоне – на своем поле он вымучил одержал победу 1:0 над «Брешией». В последней встрече «россонери» вновь были близки к провалу в выездном матче, но уже в первом тайме «Верона» осталась в меньшинстве и в итоге проиграла 0:1 благодаря назначенному и очень спорному пенальти.

Интер М

Для «Интер» старт сезона выдался куда более удачным, чем для его сегодняшнего соперника, что и не удивительно, учитывая громкие приобретения «нерадзурри», о которых «Милан» пока может только мечтать. Разгромив 4:0 на своем поле «Лечче», команда Антонио Конте не остановилась – далее последовали победы над «Кальяри» (2:1) и «Удинезе» (1:0).

Таким образом «Интер» вышел на первое место в таблице и к старту Лиги Чемпионов подходил в отличном настроении. Однако, в домашнем матче со «Славией», вопреки всем прогнозам, «нерадзурри» смогли взять лишь один балл, отыгравшись под занавес встречи. Поиски виноватого в неудаче плавно перетекли в драку в раздевалке, что явно свидетельствует о том, что, внутри коллектива идиллии нет.

Статистика

«Милан» в трех стартовых матчах пропустил всего один гол

Только в одном из трех последних матчей «Интер» не пропускал

Ни в одном из последних двух матчей «Интер» не забивал более одного гола

Прогноз

«Милан» пока не показывает выдающегося футбола, но при этом взял в последних двух матчах шесть очков и избежал серьезных проблем на старте сезона. «Интер» до последнего поединка со «Славией» выглядел очень мощно, но как показала эта встреча, проблем в игре команды предостаточно и Антонио Конте предстоит серьезно поработать над коллективом.

«Милан» явно будет делать ставку на оборону и не будет играть первым номером – за три матча «россонери» пропустили всего один гол и такой подход вполне может принести ми успех, тем более, что соперник потратил массу сил на неделе в Лиге Чемпионов.

Мы считаем, что выиграть «Интер» не сможет. Прогноз – «Милан» не проиграет. В БК Винлайн такой исход предлагается с коэффициентом 1.67

Источник: www.vseprosport.ru