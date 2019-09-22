ЦСКА — «Краснодар»: Прогноз от экспертов

вчера, 11:17

ЦСКА

ЦСКА проводит далеко не лучший свой сезон, пока команда Виктора Гончаренко держится среди претендентов на чемпионство. В настоящий момент «армейцы» четвертые в таблице с 19 очками, соседям сверху они проигрывают всего один балл. Победа 2:0 над «Тамбовом, добытая с огромным трудом в прошлом туре, стала для ЦСКА третьей подряд.

В четверг „армейцы“ гостили в Болгарии, где встретились с местным „Лудогорцем“ в рамках Лиги Европы. В первом тайме россияне проявили себя отлично и ушли на перерыв при счете 1:0 в свою пользу, но вторая половина встречи превратилась в настоящий кошмар – за 45 минут ЦСКА пропустил пять голов, не сумев забить больше ни разу.

Краснодар

„Краснодар“ к старту 10-го тура подходит в качестве лидера Премьер-Лиги. Тем не менее, отрыв от „Зенита“ с „Ростовом“ составляет всего один балл, так уже в этом туре пьедестал „быки“ могут потерять. В чемпионате команда Мурада Мусаева показывает отличный футбол – победа 4:2 над „Крыльями Советов“ в прошлом туре продлила серию без поражений до восьми матчей.

Совершенно другой футбол „Краснодар“ показал в четверг в Лиге Европы – в противостоянии с „Базелем“ россияне провалились. Уже к перерыву швейцарцы забили два гола, но на этом не остановились, оформив в ворота Матвея Сафонова еще три гола. Несмотря на обилие голевых моментов, „быки“ не смогли забить даже гол престижа, хотя при таком счете о престиже говорить вряд ли будет уместно.

Статистика

В прошлом сезоне ЦСКА дважды уступил „Краснодару“

дважды уступил „Краснодару“ В каждом из трех последних матчей ЦСКА пропускал от „Краснодара“

пропускал от „Краснодара“ Ни в одном из восьми последних матчей чемпионата „Краснодар“ не проигрывал – шесть побед и две ничьи

„Краснодар“ является самой результативной командой Премьер-Лиги – в девяти матчах он забил 19 голов

Прогноз

ЦСКА подходит к поединку с „Краснодаром“ не в лучшем состоянии – команда ослаблена травмами, да и в очных встречах очков „армейцы“ не видели уже очень давно. „Краснодар“ также провалился в Лиге Европы, но по игре смотрелся куда солиднее своего сегодняшнего соперника, да и потери „быков“ не столь глобальны.

„Краснодар“ наверняка постарается оправдать прогнозы болельщиков и удержаться на первой строчке – „быки“ явно сделают ставку на свой привычный футбол и будут стремиться только к трем очкам, поэтому отыграть на ноль в обороне хозяевам будет весьма непросто.

Мы считаем, что сухими хозяева не останутся. Прогноз – индивидуальный тотал „Краснодара“ больше одного гола. В Лиге Ставок такой исход предлагается с коэффициентом 1.75

Второй нашей ставкой будет азиатская фора (0) на „Краснодар“. Такое пари можно разместить за 2.16

Источник: www.vseprosport.ru