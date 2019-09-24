«Брешиа» — «Ювентус»: Прогноз от экспертов

вчера, 12:29

Брешиа

«Брешиа», вернувшись в Серию А, сходу стала автором сенсации – на Сардинии «ласточки», вопреки всем прогнозам, обыграли со счетом 1:0 «Кальяри». Последовавшие после этого поражения от «Милана» (0:1) и «Болоньи» (3:4), не сломили команду Эудженио Корини – в последнем туре она абсолютно по делу обыграла 1:0 «Удинезе» и поднялась на 11-е место в таблице.

Ювентус

«Ювентус» сыграл уже четыре поединка в новом сезоне в Серии А, но в лидеры выбиться пока не смог – в данный момент команда Маурицио Сарри вторая в таблице. Тем не менее, от лидера «Интера» «старая синьора» отстает на два очка, которые вполне может отыграть уже сегодня, учитывая, что «нерадзурри» играют в этом туре с непростым «Лацио».

В последней встрече «Ювентус» не показал впечатляющего футбола, но при этом добыл волевую победу 2:1 над «Вероной».

Статистика

В четырех матчах этого сезона «Ювентус» добыл три победы

В девяти последних матчах «Ювентус» семь раз обыгрывал «Брешию», проиграл при этом всего одну встречу

Только в одном из четырех последних матчей «Ювентус» забивал менее двух голов

Прогноз

«Ювентус» пока не набрал оптимальной формы, но при этом свои очки «старая синьора» берет регулярно как в Серии А, так и в Лиге Чемпионов стартовав без провалов. «Брешиа» уже выдала несколько качественных поединков, но с таким мощным и классным соперником, как «Ювентус», справится ей будет очень тяжело, уж слишком велика сейчас разница в классе между соперниками.

Мы считаем, что шансов у хозяев нет. Прогноз – азиатская фора (-1) на «Ювентус». В Лиге Ставок такой исход предлагается с коэффициентом 1.65

Источник: www.vseprosport.ru