«Интер» — «Лацио»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 13:02

Интер М

«Интер» великолепно начал сезон в Серии А – команда Антонио Конте пока является единственным участником турнира, кто еще не терял очков. Таким образом «нерадзурри» выбились в единоличные лидеры чемпионата и останавливаться на достигнутом вряд ли собираются.

После неудачи в Лиге Чемпионов в игре со «Славией» (1:1), «Интеру» предстоял один из важнейших экзаменов стартового отрезка сезона – миланское дерби. Несмотря на некоторые трудности, со своей задачей «нерадзурри» справились на отлично – победа со счетом 2:0 оставила клуб на вершине таблицы и свела на «нет» все слухи о проблемах внутри коллектива.

Лацио

«Лацио» не сумел столь же качественно, как «Интер», провести первые четыре тура – пока команда Симоне Индзаги лишь пятая в турнирной таблице. Тем не менее, расстояние до «нерадзурри» составляет всего пять очков, которые уже сегодня можно превратить в два балла, но ошибка в сегодняшней встрече может отбросить «орлов» в нижнюю часть таблицы.

В последних поединках «Лацио» угодил в небольшой кризис – после ничьей 1:1 в римском дерби, клуб потерпел два поражения кряду. Сначала «Лацио», вопреки всем прогнозам, проиграл 1:2 СПАЛу в гостях, затем уступил точно с таким же счетом «Клужу» в Лиге Европы. Тем не менее, в последнем туре «орлы» уверенно обыграли «Парму» 2:0, опровергнув подозрения о зарождающемся кризисе.

Статистика

«Интер» в этом сезоне провел уже пять матчей и в каждом из них забивал

В каждом из пяти поединков нынешнего сезона «Лацио» забивал

Только в одном из четырех последних матчей «Лацио» не пропускал

Только в одном из шести последних матчей «Интер» проигрывал «Лацио», одержал при этом три победы

Прогноз

«Интер» очень уверенно проводит старт сезона и явно рассчитывает составить серьезную конкуренцию «Ювентусу», поэтому сомнений в боевом настрое «нерадзурри» не этот поединок не может быть никаких. Очевидно, что на правах хозяина и более классной команды «Интер» постарается взять игру в свои руки и будет рисковать ради победы, что даст сопернику возможность проводить контратаки.

«Лацио» обладает мощной линией атаки и у своих ворот отсиживаться не будет, но на очки «орлам» рассчитывать вряд ли стоит, уж очень мощный ход набрал сейчас «Интер».

На наш взгляд, хозяева возьмут очки в результативном поединке. Мы предлагаем комбинированный прогноз – «Интер» не проиграет + тотал больше (2.5) голов. В Лиге Ставок такой исход предлагается с коэффициентом 2.42

Источник: www.vseprosport.ru