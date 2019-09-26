«Торино» — «Милан»: Прогноз от экспертов

вчера, 12:41

Торино

«Торино» начал сезон гораздо раньше, чем остальные участники Серии А – команда Вальтера Мадзарри участвовала в квалификации Лиги Европы, но до группового этапа добраться не смогла. Ставка клубом на еврокубки делается наверняка и в этом сезоне, что «быки» и постарались доказать в первых двух турах, обыграв «Сассуоло» (2:1) и «Аталанту» (3:2).

Однако, развить успех клубу не удалось, после двух побед кряду последовали поражения – сначала «Торино», вопреки всем прогнозам, проиграл дома 1:2 «Лечче», затем уступил 0:1 в Генуе «Сампдории». Таким образом «быки» находятся сейчас на 10-й строчке в таблице с шестью очками.

Ориентировочный состав: Сиригу — Иццо, Льянко, Бонифаци — Де Сильвестри, Базелли, Ринкон, Лаксальт — Беренгер, Верди — Белотти

Милан

«Милан» также сезон начал неудачно – в стартовом поединке команда Марко Джампаоло проиграла 0:1 в гостях «Удинезе», не создав за матч ни одного опасного момента. Далека от идеала была игра «россонери» и в домашней встрече с «Брешией», но взять три балла они смогли, с трудом затолкав в ворота соперника один единственный гол.

Точно такое же зрелище «Милан» показал и в ирге с «Вероной» в третьем туре, но сумел использовать численное преимущество и забрать минимальную победу. Первым серьезным соперником «Милана» был в прошлом туре «Интер», с которым борьбы не вышло – «россонери» проиграли 0:2 и оказались на 11-м месте в таблице.

Ориентировочный состав: Доннарумма — Калабрия, Мусаккьо, Романьоли, Эрнандес — Кессье, Беннасер, Чалханоглу — Сусо — Пьонтек, Леао

Статистика

Ни в одном из шести последних домашних матчей «Торино» не проигрывал «Милану» - победа и пять ничьих

В восьми последних домашних матчах «Торино» одержал шесть побед

Ни в одном из четырех матчей этого сезона «Милан» не забивал более одного гола

Прогноз

«Торино» оступился в последних двух поединках и наверняка постарается сегодня реабилитироваться, обыграв «Милан». На своем поле «быки» выступают гораздо качественнее, чем в гостях, очень редко позволяя соперникам взять хотя бы один балл. «Милан» явно находится сейчас не в лучшей форме и противостоять домашнему «Торино» ему будет очень сложно.

Мы считаем, что у хозяев больше шансов на победу. Прогноз – азиатская фора (0) на «Торино». В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.80

Источник: www.vseprosport.ru