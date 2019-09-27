Крах защиты и звёздная болезнь «Краснодара»

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«Быкам» пора перекрыть болезненные поражения победами. «Соккер.ру» интересно, признают ли свои ошибки?

Холодный душ для «Краснодара»



​Среди популярных клубов «Краснодар» на особом счету, ведь у них мало грехов по сравнению с остальными в топ-5 РПЛ . Эфирное время короче, зато критика без подтекстов. Плюс были успехи. Есть симпатичный, сложно реализуемый вектор развития клуба – ставка на академию.



Причем воспитанники «тащили» в прошлом сезоне. Уткин, Сулейманов и Игнатьев суммарно забили 16 мячей из 55 командных (29 %), а Сафонов 48 раз отразил мяч, что много для 14 сыгранных матчей. А с прямой путевкой в ЛЧ разминулись отчасти из-за левого пенальти в игре с «Локомотивом» - ошибка, которую Егоров официально признал.

В теплую ванну «Краснодар» отправился заслуженно. Но все комплименты выливаются за края, а под давлением работать менеджеры «быков» не привыкли. За самые бездарные матчи их ругают слабее, чем «Спартак» после победы в Кубке России при вялой игре. «Быки» и после «Базеля» не сильно получили, ЦСКА отвлек внимание в тот же день.

Доброе отношение не поможет «Краснодару» развиваться. Особенно если в клубе возомнили себя звездами после «Порту». Эту версию высказал не только Селюк. Язык без костей, но мог угадать. Если Мусаев и другие менеджеры после прохода «Порту» увидели себя в группе ЛЧ и будущими чемпионами России, то поспешили, надев невидимую корону.

Черная полоса во всей мрачной красе

В прошлом у «Краснодара» тренером был один из менеджеров компании Галицкого. Обычный менеджер. Тогда Сергей Николаевич считал, что футбольный тренер – не профессия, как поведал Уткину. Но Мусаев-то профессионал – с 2005 года тренирует, хоть ему всего 35 лет. Молодой клуб, молодая команда – четвертые по среднему возрасту в РПЛ , молодой наставник. Казалось бы, идиллия.



Но в восьми последних матчах получили пять поражений. Четыре из них – выездные, что намекает на проблему, которой раньше не было. В прошлом сезоне РПЛ были первыми по количеству пунктов, набранных вне родных стен. Впрочем, скорее обратите внимание на разницу мячей - 12:20. Двадцать ошибок в защите – явный перебор.

«Нижний Новгород» Черышева, хотя речь о 12-й команде ФНЛ , сумел обыграть «Краснодар» в Кубке России. Не так уверенно, как «Олимпиакос», «Базель» или ЦСКА в первом тайме, но бесповоротно. «Горожане» снова рискуют остаться без трофеев, ведь Кубок России выиграть проще, чем РПЛ с учетом состояния «Зенита». Похоже, менеджерам «Краснодара» пора взрослеть, ведь пока живут в сказке.

Ничегошеньки, потратив много денег Галицкого, не выиграли. И хотя могут прикрываться идеей как таковой – воспитывать местных футболистов, нет ни малейших оправданий здесь и сейчас. Деньги выдали? Выдали. Иностранцев в заявке полно? Рядом с воспитанниками играют легионеры, как у всех, «особого пути» пока нет. Галицкий вмешивается в работу? Разумеется, ведь сосредоточен на клубе.

И это тоже не оправдание. Вряд ли босс диктует стартовый состав. Тем более, выбор Мусаева очевиден из-за травм. Есть безальтернативные позиции, вроде центра защиты, где три человека на два места. Так что у наставников и менеджмента «Краснодара» не может быть дешевых оговорок. Снова влетели из Кубка – стыдно. Не изучили «Олимпиакос», а потом «Базель» - футбольная халатность.

Виноват не обязательно один Мусаев

В чемпионате «Краснодар» пока не скатился, но и не поднялся. Был домашний матч против «Локомотива» после влета в Греции – не сумели оттеснить одного из основных конкурентов. Также после «Базеля» не настроились на поединок со вторым прямым соперником – ЦСКА накидал Сафонову три гола за первый тайм.



Когда переиграл только две команды, которые подошли к матчам против «быков» романтично – «Урал» и «Крылья Советов» и сами забивали, и сопернику многое позволили, то речь о поточном кризисе. Тренеры не справляются с работой здесь и сейчас.

Впрочем, и объективные факторы не отбрасываем. Во-первых, травмы – убрали с поля людей с характером и пасом, как Классон, Кабелья и Газинский. Во-вторых, от УЕФА прилетело за Мусаева, который не имеет Pro лицензии УЕФА . Лэмпарда без нужного диплома руководит «Челси», но осенью получит лицензию – Мураду пора следовать примеру.

Многие заочно советуют Галицкому сменить тренера, но тут нужен взгляд изнутри. Если между наставником и коллективом нет конфликта, который отражается на результатах, то виноват не только Мусаев. Всем – от менеджеров «Краснодара» до главного тренера и аналитиков, полезно ощутить ногами землю и пережить звонкое падение.

Они ведь переиграли «Порту», поскольку «драконы» ошибались, а Сулейманов – нет. Не были «быки» на голову выше. И против «Байера» весной использовали романтизм соперника, как и «Локомотив». «Краснодар» не перерос уровень РПЛ и Кубка России. И уровень ЛЕ - тоже, что показал матч против «Базеля». Виноват и главный тренер, и все менеджеры с игроками.

«Краснодар» не «Спартак», исправятся

Много вариантов, и все – жизненные. Поверят в Мусаева, а тот порадует – получат закаленного поражения наставника. Придумают молодому тренеру замену – например, Спаллетти, и тоже увидят победы. От первого места в РПЛ отстают на три пункта, никакой трагедии пока нет. Зато есть выразительная серия, которая подтверждает – с нагрузками не справились.



И не перестроились. Случайным могло быть одно поражение, но с поединка в Греции у «быков» фактически длится один матч, как страшный сон. Где есть ошибки соперника – там выигрывают, где оппоненты агрессивные – пропускают больше, чем забивают. Нет паники, но заметен шок из-за характера поражений. В состоянии грогги, как боксеры, которым настучали по голове.

Пора включать морально-волевые качества и подключать трибуны. Ведь «Арсенал», «Хетафе» и «Спартак» примут дома. А потом будет пауза на матчи сборных, чтобы окончательно разобраться, где набедокурили? Трансферов сделали немало, попали далеко не со всеми. Например, «быкам» советовали найти нового Гранквиста, но не послушали.

В Краснодаре посчитали, что умнее всех? В результате Камболов график не выдержал, Кайо медленно адаптируется, Намли не всегда прекрасен. Впрочем, не так много слабых мест у команды, не стоит перегибать. Скорее хорошие футболисты играют плохо, чем плохие подтверждают бездарность.

Так что совет отправить юного тренера Мусаева в отставку может быть неверным. Провал общий. Клуб себя переоценил, одержав одну яркую выездную победу. Возможно, расстояние между боссом и тренерами выбирают неправильное. При этом Галицкий, скорее всего, не уживется с тренером типа Моуриньо, своенравным и неуправляемым.

Да, Мусаев лично виноват, что позволил «Краснодар» «поплыть». Увидели психологические поражения, когда после первого пропущенного не было правильной реакции – забитого мяча. Но наставник должен получить три матча – с «Арсеналом», «Хатафе» и «Спартаком», чтобы все исправить. Справится – есть смысл продолжать работать.

Ведь будь на поле Газинский – автор голевых передач и человек, который в отборе на голову сильнее, чем Вильена, могли играть иначе. Или Классон – мотор команды в атаке, опытный и результативный. Или хотя бы Кабелья – мог компенсировать нехватку пасов, как у Пейреры и Мамаева. Три человека могли вернуть баланс в игру «Краснодара».

А если «быки» нарвались на черную серию не столько из-за травм, как из-за того, что «поймали звезду», то наказание прилетело своевременное и показательное. У «Краснодара» не так много черных периодов, они не «Спартак», что нарезает круги по аттракциону ужасов годами. «Быков» поражения еще могут научить. А нет – окажутся правы жесткие критики, которые считают, что менеджерам Галицкого не хватает профессионализма.

Тогда владельцу «Краснодара» придется провести «переаттестацию» тех, кто принимает решения для движения вперед. Пока же остановились. Остановились и не уважали последних соперников. Играли одинаково и безвольно в надежде на положительный результат. Под «драконов» подстроились, а дальше предложили всем ослепнуть от собственной яркости.