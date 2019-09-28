Дерби на вершине

сегодня, 12:30

Мадридское дерби разжигает интригу. «Реал» и «Атлетико» - в группе лидеров. «Соккер.ру» - о предстоящем противостоянии.

Положение дел

Если поначалу можно было говорить о том, что «Реал» в каком-то кризисе, явно пробуксовывает, а Зинедин Зидан не очень справляется с налаживанием игры, то теперь «сливочные» набрали неплохой ход и даже вырвались в лидеры Ла Лиги на фоне потерь очков остальных командам. Это подчеркнул перед игрой и , который принялся нахваливать соперника:

В дерби все решают мелкие детали, которые могут склонить чашу весов в одну или другую сторону. «Реал» показал значительное улучшение в игре с «Севильей», а потом в матче с «Осасуной» он подтвердил свой уровень. Думаю, что так и продолжится. У «Реала» очень хороший состав. Это сложный соперник. Бэйл добился прогресса, Бензема переживает подъем, у Азара большой потенциал. У «Реала» очень хороший костяк.

В чемпионате Испании «Реал» не знает поражений, но выдал не так давно парочку ничейных матчей, потом со скрипом обыграл «Леванте», а вот дальше пошло по нарастающей – после болезненного удара в виде разгрома от ПСЖ во Франции со счетом 0:3. «Реал» обыграл в очень важном принципиальном матче «Севилью» (1:0), которая на старте была очень хороша. Затем закрепил успех в матче с «Осасуной» (2:0). Две победы кряду без пропущенных мячей, с раскрытием разных составов с учетом ротации – и уже заговорили о росте качества игры «Реала».

«Атлетико» в отличие от своего соседа уже знает горечь поражений в Ла Лиге. Он проиграл пару недель назад «Реалу Сосьедад» (0:2), потом была ничья с «Сельтой» (0:0), ей предшествовал сложнейший матч Лиги чемпионов с «Ювентусом» (2:2). Но в последнем туре «Атлетико» серию без побед прервал и одолел на выезде «Мальорку» (2:0). Так что темп не потерян, команда Симеоне борется за лидерство. Интриги добавляет как раз то, что никто в Испании сейчас не выглядит непобедимым и безупречным – все оступаются.

История отношений

«Атлетико» и «Реал» встречались между собой 177 раз. Подавляющее превосходство, конечно, у «сливочных». Они выиграли больше половины всех матчей – 92. Всего 44 победы у «Атлетико», а 41 раз матчи заканчивались вничью. Самая последняя их встреча стала одним из главных событий всего европейского межсезонья. В конце июля в рамках Международного Кубка чемпионов «Атлетико» разнес «Реал» Зидана со счетом 7:3. Уже тогда склонные к панике фанаты «Реала» начали хвататься за голову. Хотя понятно, что речь идет только о предсезонном турнире. Последние официальные матчи между ними оказываются весьма упорными. «Реал» обыграл «Атлетико» (3:1) на выезде в феврале этого года в рамках чемпионата страны. На «Сантьяго Бернабеу» в прошлом сезоне встреча закончилась нулевой ничьей. А в Суперкубке Европы в том же 2018 году «матрасники» одолели «сливочных» в дополнительное время. Так что даже за последний год это противостояние напоминает качели.

Ориентировочный состав «Атлетико»: Облак, Триппьер, Савич, Хименес, Лоди, Коке, Ньигес, Парти, Лемар, Фелиш, Коста.

Ориентировочный состав «Реала»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Начо, Каземиро, Кроос, Бэйл, Хамес Родригес, Азар, Бензема.

После травмы в строй у «Атлетико» вернулся Лемар, который будет готов сыграть в этом матче. Важное усиление, поскольку в атаке «матрасники» не смогут рассчитывать на экс-«сливочного» Альваро Морату – он отбывает дисквалификацию. Фактор жажды мести своему бывшему клубу не сможет реализовать. «Атлетико» привыкает играть без Диего Година и Антуана Гризманна, которые во многом символизировали команду в последние годы. Но успешный в целом старт сезона показывает, что главный капитал «матрасников» - это Симеоне, который способен лепить боевой коллектив с характерным стилем даже при кардинальных изменениях в составе.

Возвращаясь к словам Симеоне, можно прочитать, что тренер хотел бы встречи с «Реалом» чуть пораньше, когда «сливочные» еще не успели стабилизировать состав. Тот же Азар пропускал старт из-за травмы, не было понятно, что делать с Бэйлом и Родригесом. Сейчас же команда Зинедина Зидана определилась в целом с тем, как хочет играть и на кого рассчитывать.

Сауль Ньигес (полузащитник «Атлетико»):

Это матч, сыграть в котором ты мечтаешь всю свою жизнь. Атмосфера за пределами стадиона перед этой встречей полностью отличается от всего остального. Подходим к матчу с «Реалом» с огромным энтузиазмом. Ожидания очень хорошие. Это будет очень непростая, очень трудная игра. Мы знаем, что сейчас «Реал» переживает не самые простые времена, но эта команда всегда представляет опасность и по-особенному настраивается на матчи с нами.

Коке (полузащитник «Атлетико»):

Я хочу, чтобы первая победа случилась. Настало время обыграть «Реал» на нашем стадионе. Мы не хотим мстить – просто играем на стадионе уже два года, и болельщики хотят увидеть на нем победу в дерби. Все разговоры о том, что сейчас «Реал» «мертвый» - бессмысленны, они на вершине таблицы. Это обо всем говорит.

Зинедин Зидан (главный тренер «Реала»):

В матче с «Атлетико» мы должны иметь холодную голову и думать о том, что должны сделать. Это опасный соперник с большим арсеналом возможностей. Но меня интересует, что мы собираемся делать. Мы готовы показать большой спектакль. Нам придется вложить в него много аспектов, а не только интенсивность. Если выложимся с первой до последней минуты, то, думаю, все будет хорошо.

Обе команды друг друга опасаются. Но обе будут играть на победу, потому что им достаточно осечек и давления на старте сезона. В условиях нестабильной ситуации на вершине турнирной таблицы исход таких матчей может стать определяющим. В большей мере для Зидана, конечно, который верно заметил, что после каждой победы говорят, что он остается, а после каждого поражения – что уходит.