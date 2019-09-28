«Локомотив» — «Зенит»: Видеопрогноз от экспертов

сегодня, 13:31

Локомотив

«Локомотив» в этом сезоне играет далеко не безошибочно, но при этом команда Юрия Семина остается в чемпионской гонке. Пока «железнодорожники» занимают пятое место в таблице с 20 очками, но своему сегодняшнему сопернику, который является лидером Премьер-Лиги, уступают всего три балла, отыграть которые смогут уже сегодня.

Накануне поединка с «Зенитом» подопечные Семина сыграли в Кубке России с «Балтикой» - несмотря на все прогнозы, продвинуться дальше они не смогли. Основное время матча, вопреки всем прогнозам, завершилось ничьей 1:1, после чего дело дошло до серии пенальти, в которой успешнее был клуб из Калининграда.

Зенит

«Зенит» также не обошелся без нескольких провальных матчей, но лидерство из своих рук выпускал не на долго. К старту 11 тура команда Сергея Семака подходит в качестве лидера Премьер-Лиги, но преимущество над вторым ЦСКА очень скромное – всего один балл. В последнем туре «Зенит» разгромил 5:0 «Рубин», добыв третью победу кряду.

На неделе питерский клуб гостил в Красноярске, где встретился с местным «Енисеем» в рамках Кубка России. Несмотря на то, что хозяева находятся в серьезном кризисе и явно уступали чемпиону России в классе, легкой победы добыть гостям не удалось. Волевая победа 2:1 вывела «Зенит» в следующий раунд, а большая часть основного состава получила шанс перевести дух и отдохнуть.

Статистика

Только в одном из пяти последних матчей «Локомотив» проигрывал «Зениту», одержал при этом четыре победы

В этом сезоне «Локомотив» сыграл дома четыре матча и только в одном из них проигрывал

Только в одном из четырех последних выездных матчей «Зенит» забивал более одного гола

Ни в одном из трех последних домашних матчей «Локомотив» не забивал в ворота «Зенита» больше одного мяча

Прогноз

«Локомотив» в последнее время неплохо себя проявляет в Премьер-Лиге, да и в Лиге Чемпионов «железнодорожники» наделали шума, обыграв в Леверкузене «Байер».

На своем поле «Локомотив» традиционно опасен и силен, но вряд ли хозяева будут сильно рисковать и сделают основную ставку на оборону, то же самое наверняка сделает и «Зенит», учитывая важность положительного результата, поэтому на голевую феерию вряд ли стоит рассчитывать.

На наш взгляд, выиграть гости не смогут и матч не будет результативным. Мы предлагаем комбинированный прогноз – «Локомотив» не проиграет + тотал меньше (4.5) голов. В Лиге Ставок такой исход предлагается с коэффициентом 1.69

Источник: www.vseprosport.ru