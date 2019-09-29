«Милан» — «Фиорентина»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

сегодня, 12:30

Милан

«Милан» в очередной раз неудачно выступает на старте сезона – с шестью очками команда Марко Джампаоло занимает 13-е место в таблице. От зоны вылета «россонери» отделяет всего два балла, так что прибавлять им нужно в самое ближайшее время.

В последнем туре «Милан» имел возможность взять три очка в игре с «Торино», но в итоге не удержал преимущество и проиграл 1:2 в гостях.

Фиорентина

«Фиорентина» также успеха пока не имеет – команда Винченцо Монтеллы идет на 15-м месте в таблице после пяти туров. Первую победу в сезоне «фиалки» добыли в прошлом туре – обыграть «Сампдорию» 2:1 им не составило большого труда, тем более, что почти весь второй тайм соперник провел в меньшинстве.

Статистика

В последних четырех домашних матчах «Милан» трижды обыгрывал «Фиорентину», одна победа осталась за «фиалками»

Ни в одном из девяти последних выездных матчей «Фиорентина» не побеждала – семь поражений и две ничьи

В пяти последних домашних матчах «Милан» добыл четыре победы

Прогноз

«Милан» опустился уже прямиком к зоне вылета, с чем мириться команда вряд ли станет, поэтому сегодня есть смысл рассчитывать на более качественный футбол от «россонери». В гостях «фиалки» уже очень давно не брали очки и прервать неудачную серию на «Джузеппе Меацца» им будет крайне проблематично – несмотря на все проблемы, дома «Милан» ошибается очень редко.

Мы считаем, что у хозяев больше шансов на победу. Прогноз – азиатская фора (0) на «Милан». В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.70

Источник: www.vseprosport.ru