Не Спартаком едины

сегодня, 03:50

«Лион»

Кто бы мог подумать что «Лион» после двух великолепных побед в начале сезона с общим счётом 9-0 так низко рухнет в турнирной таблице. Ведь сказка как подумали, многие только началась и даже матёрые болельщики « ПСЖ » зачесали лоб. Неужели «Лион» способен бороться за чемпионство?

После ухода Брено Женезье «ткачей» летом возглавил небезызвестный в прошлом бывший игрок «Барселоны» Сельвинью. Шикарное начало сезона, отменные отзывы специалистов об игре «Лиона» звучали, как оказалось недолго.

Поражение в третьем туре от «Монпелье» так надломило команду что «ткачи» до сих пор не могут придти в себя. Сбой в игре и семь матчей без побед, включая ничью с «Зенитом» в Лиги Чемпионов. Последнее болезненное поражение бронзовый призёр прошлогоднего сезона потерпел дома от набирающего обороты «Нанта». После именно этого матча болельщики устроили разнос игрокам, и поползли слухи, что дни Сильвинью в «Лионе» сочтены.

Ближайшие два гостевых матча с «Лейпцигом» в Лиге Чемпионов и с буксующим в Лиге 1 на старте сезона «Сент-Этьеном» матч с заклятыми врагами в Ронском дерби должны, дать ответ на вопрос было ли ошибкой приглашения Сельвинью на пост главного тренера или нет. Ведь одно дело быть помощником главного тренера Бразилии, а другое возглавлять большой клуб, Анри не даст соврать.

«Спортинг»

«Львы» в прошлом сезоне выиграли два больших трофея Кубок Лиги и Кубок Португалии под руководством голландского специалиста Марселя Кайзера. Для Португалии где «Бенфика» с «Порту» постоянно выигрывают все национальные кубки это большой успех. Новый сезон бывшая команда Марата Измайлова начала с унижения, в Суперкубке Португалии потерпев, сокрушительное поражения от Бенфики.

Летом «лиссабонцы» потеряли ряд ключевых игроков.Самыми ощутимыми оказались уходы супер бомбардира Баса Доста и Рафиньи. На смену им пришли списанный уже всеми со счетов Лусиано Вьетто а также арендованный некогда второй Роналду, Хесе из « ПСЖ ».

В первых трёх стартовых матчах «орлы» набрали семь очков, но домашнее поражение в матче с «Риу Аве» так шокировало болельщиков и президента клуба Фредерико Варандаса что голландского специалиста отправили в отставку, а руководство команде доверили тренеру молодёжной академии «Спортинга» Леонелю Понтесу. Поспешность смены главного тренера сразу же отразилась, на результаты клуба.

Ничья в матче с «Боавиштой» в первом матче под руководством Понтеса стала единственным светлым пятном в работе специалиста. После этого наступила чёрная полоса.

«Львы» умудрились проиграть три матча подряд в Лиге Европы « ПСВ », в чемпионате «Фамеликану», а также в Кубке Лиги «Риу Аве». После болезненных поражений и провальной игры команду возглавил бывший тренер «Белененсеша» Силас.

Выбор мягко говоря неоднозначный. Принесёт ли это успех «львам» узнаем уже в ближайшее время. Первым экзаменом для нового рулевого будет сегодня гостевая встреча с аутсайдером чемпионата «Авешом».

«Милан»

Символ итальянского футбола прибывает сейчас в плачевном состоянии. Потратив летом кучу денег на новых игроков «красно-черные» так и не нашли своё я и ужасная игра на старте сезона это доказывает. Летом команду возглавил перспективный Марко Джампаоло бывший специалист «Сампдории» засиделся в Генуи и готов был к новому вызову как никто другой.

От Джампаоло все журналисты и болельщики ждали красивого динамичного футбола, который он поставил в «сампе» и где свою вторую молодость обрёл Фабио Квальярелла. Но одно дело тренировать клуб, который борется за место в Лиги Европы, а другое дело возглавлять клуб, где к тебе приковано особое внимание не только со стороны болельщиков но и со стороны руководство клуба которое требует быстрого, сиюминутного результата который привлечёт новых инвесторов и болельщиков на стадион. Пока мягко сказать со своей миссией, новый коуч «россонери» не справляется.

Шесть очков в шести сыгранных турах с учётом четырёх поражений подряд и шестнадцатое место в турнирной таблице не то чего ждали от нового рулевого.

«Милан» не только выглядит безыдейным в атаке, но и в обороне привозит сам себе голы. Скучный и унылый футбол быстро приелся болельщикам и свист, с трибун заслуженный в первую очередь в адрес тренера .

Обещанный красивый футбол про который говорил Джампаоло пока только сниться болельщикам «Милана». Долго ли будут терпеть такой расклад руководство неизвестно, но если ситуация не исправиться ,то всегда на помощь, может прийти Дженнаро Гаттузо