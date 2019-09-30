«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: Видеопрогноз от экспертов

Манчестер Юн
«Манчестер Юнайтед» очень болезненно перенес смену тренера в прошлом сезоне, в результате чего занял шестое итоговое место. Новый сезон «красные» начали под руководством Оле Гуннара Сульшера и после шести туров добыли по две победы и ничьи, которые привели их в плотную группу команд на 11-е место.
В последней дуэли «МЮ» играл на выезде против «Вест Хэм» и вопреки прогнозам уступил со счетом 0:2. В этом матче «красные дьяволы» не уступили столичному клубу по статистическим показателям, но подвела реализация. В поединке Кубка лиги манкунианцы с огромным трудом в серии пенальти переиграли «Рочдейл» (2:1 пен.).
В сегодняшнем матче в составе гостей не смогут выйти Марсьяль, Байи, Рэшфорд и Погба.
Арсенал
«Арсенал» финишировал на пятой строчке в минувшем сезоне и стал участником финала Лиги Европы, где уступил землякам из «Челси» (1:4), а в первом матче нового сезона сумел добыть выездную победу над «Айнтрахтом» (3:0).
В Кубке лиги «канониры» без проблем разобрались с «Ноттингем Форест» (5:0), на что мы дали правильный прогноз, а в чемпионате Англии после шести туров записали в актив три победы и две ничьи, которые принесли подопечным Унаи Эмери восьмую позицию.
Лучшим бомбардиром команды на сегодня является Обамеянг (шесть голов).
Сегодня гостям не смогут помочь Лакасет и Смит-Роу.
Статистика
- «Манчестер Юнайтед» выиграл 3 из 4 последних встреч
- «Арсенал» не проигрывает пять матчей подряд
- В 8 из 10 последних очных матчей отличились оба соперника
- «МЮ» в домашних очных матчах проиграл 1 из 10 последних встреч
- Последний личный матч завершился победой «Арсенала» (2:0)
Прогноз
Матчи участников Лиги Европы проходят результативно и команды не думают играть в обороне, что приносит голы на радость болельщикам. Эта игра вряд ли станет исключением из правил, а мы предлагаем поддержать «Манчестер Юнайтед», который способен обыграть на своем поле «Арсенал». Подстрахуем пари комбинированной ставкой.
Наш прогноз — «Манчестер Юнайдет» не проиграет + обе забьют за коэффициент 2.17
Источник: www.vseprosport.ru