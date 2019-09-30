«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: Видеопрогноз от экспертов

сегодня, 10:13

Манчестер Юн

«Манчестер Юнайтед» очень болезненно перенес смену тренера в прошлом сезоне, в результате чего занял шестое итоговое место. Новый сезон «красные» начали под руководством Оле Гуннара Сульшера и после шести туров добыли по две победы и ничьи, которые привели их в плотную группу команд на 11-е место.

В последней дуэли « МЮ » играл на выезде против «Вест Хэм» и вопреки прогнозам уступил со счетом 0:2. В этом матче «красные дьяволы» не уступили столичному клубу по статистическим показателям, но подвела реализация. В поединке Кубка лиги манкунианцы с огромным трудом в серии пенальти переиграли «Рочдейл» (2:1 пен.).

В сегодняшнем матче в составе гостей не смогут выйти Марсьяль, Байи, Рэшфорд и Погба.

Арсенал

«Арсенал» финишировал на пятой строчке в минувшем сезоне и стал участником финала Лиги Европы, где уступил землякам из «Челси» (1:4), а в первом матче нового сезона сумел добыть выездную победу над «Айнтрахтом» (3:0).

В Кубке лиги «канониры» без проблем разобрались с «Ноттингем Форест» (5:0), на что мы дали правильный прогноз, а в чемпионате Англии после шести туров записали в актив три победы и две ничьи, которые принесли подопечным Унаи Эмери восьмую позицию.

Лучшим бомбардиром команды на сегодня является Обамеянг (шесть голов).

Сегодня гостям не смогут помочь Лакасет и Смит-Роу.

Статистика

«Манчестер Юнайтед» выиграл 3 из 4 последних встреч

«Арсенал» не проигрывает пять матчей подряд

В 8 из 10 последних очных матчей отличились оба соперника

« МЮ » в домашних очных матчах проиграл 1 из 10 последних встреч

» в домашних очных матчах проиграл 1 из 10 последних встреч Последний личный матч завершился победой «Арсенала» (2:0)

Прогноз

Матчи участников Лиги Европы проходят результативно и команды не думают играть в обороне, что приносит голы на радость болельщикам. Эта игра вряд ли станет исключением из правил, а мы предлагаем поддержать «Манчестер Юнайтед», который способен обыграть на своем поле «Арсенал». Подстрахуем пари комбинированной ставкой.

Наш прогноз — «Манчестер Юнайдет» не проиграет + обе забьют за коэффициент 2.17

Источник: www.vseprosport.ru