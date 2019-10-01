«Локомотив» — «Атлетико»: Видеопрогноз от экспертов

сегодня, 11:58

Локомотив

«Локомотив» очень уверенно чувствует себя в Премьер-Лиге – после 11 туров команда Юрия Семина занимает второе место в таблице. От первого «Ростова» «железнодорожники» отстают только за счет дополнительных показателей, третий «Зенит» опережают по той же причине. Преимущество над чемпионом было добыто в последнем туре – 1:0 дома выиграл «Локо».

В первом туре Лиги Чемпионов «Локомотив» также сыграл качественно – «железнодорожники» идеально воспользовались ошибками «Байера». Благодаря голам Дмитрия Баринова и Гжегожа Крыховяка вице-чемпион России, вопреки всем прогнозам, добыл победу 2:1 в Германии, которая помогла ему возглавить группу после первого тура.

Атлетико

«Атлетико» вряд ли может считать старт нынешнего сезона идеальным – команда Диего Симеоне пока лишь третья в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе «матрасников» есть 14 очков – на балл больше имеют «Гранада» и «Реал». В последнем туре «Атлетико» имел возможность обойти «сливочных» в таблице, но дома отыграл с ними нулевую ничью.

В первом туре Лиги Чемпионов «матрасники» были очень близки к провалу – к 65-й минуте домашнего поединка с «Ювентусом» они проигрывали 0:2, но в итоге спаслись. Голы Эктора Эрреры и Стефана Савича помогли «Атлетико» спасти один балл в этой встрече и таким образом клуб пока оказался на третьем месте в группе.

Статистика

Ни в одном из трех последних матчей «Атлетико» не пропускал

Только в одном из трех выездных матчей этого сезона «Атлетико» забивал более одного гола

В восьми матчах нынешнего сезона «Атлетико» потерпел всего одно поражение

Только в одном из трех последних домашних матчей «Локомотив» смог забить больше одного гола

Прогноз

«Локомотив» в последнее время смотрится очень солидно как в Премьер-Лиге, так и в Лиге Чемпионов, но сегодня его ждет самый сложный соперник из всех, с кем ему приходилось встречаться в этом сезоне. Очевидно, что основную ставку «железнодорожники» сделают на оборону – один балл в этой встрече наверняка будет для них положительным результатом.

«Атлетико» не смог взять в первом туре три балла, и потеря очков в сегодняшней встрече нанесет серьезный удар по амбициям «матрасников» - в Москву они наверняка приедут только за победой. Разница в классе и опыте между соперниками безусловно присутствует, поэтому фаворитом смело можно назвать гостей, но легко три очка добыть у них вряд ли получится.

На наш взгляд, хозяева выиграть не смогут, но бой дадут. Мы предлагаем комбинированный прогноз – «Атлетико» не проиграет + тотал меньше (2.5) голов. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.90

Источник: www.vseprosport.ru