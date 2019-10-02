«Зенит» — «Бенфика»: Видеопрогноз от экспертов

сегодня, 11:10

Зенит

«Зенит» в Премьер-Лиге в этом сезоне не сумел сходу оторваться от преследователей – пока команда Сергея Семака пятая в таблице. Однако, повода для беспокойства у болельщиков «сине-бело-голубых» особого нет – первый ЦСКА находится на расстоянии двух очков и дотянуться до него можно уже в следующем туре.

После дальнего, но успешного выезда в Красноярск на матч с «Енисеем» (2:1) в Кубке России, «Зениту» предстоял сложный экзамен в Премьер-Лиге. Сдать его в итоге не удалось – «Локомотив» выиграл 1:0 на своем поле и получил небольшое преимущество в очках над чемпионом России.

В Лиге Чемпионов «Зенит» стартовал с выездной ничьей 1:1 с «Лионом», хотя имел все шансы добыть и три очка – французы не без труда в той встрече отыгрались. Таким образом питерский клуб вышел на второе место в таблице.

Бенфика

В прошлом сезоне назначение Бруну Лажи на должность главного тренера «Бенифики» обернулось для «орлов» чемпионством – клуб выдал фантастическую победную серию и взял золото. Старт нынешнего сезона прошел менее ярко для «Бенфики», но при этом она в таблице идет на втором месте, проигрывая сенсационному лидеру «Фамаликану» всего один балл.

В первом туре Лиги Чемпионов «орлы» принимали дома «Лейпциг», но вопреки всем прогнозам, не взяли в той встрече ни одного очка. Немцы умело использовали ошибки «Бенфики» в обороне и благодаря двум голам взяли все три очка, хозяева ответили лишь голом престижа. Пока команда Лажи последняя в таблице, но уже сегодня может все исправить.

Статистика

В последний раз команды пересекались в Лиге Чемпионов в 2016 году – тогда оба матча выиграла «Бенфика»

Все три выездных матча в этом сезоне «Бенфика» выиграла

Только в одном из шести последних матчей «Зенит» не пропускал

Прогноз

«Зенит» пока не показывает того футбола, которого жду от него болельщики – с серьезными соперниками у чемпиона России регулярно возникают сложности. Команда Семака проиграла оба матча «Локомотиву» в этом сезоне, не смогла дома обыграть «Краснодар», вырвав у «быков» один балл под занавес поединка, да и матч с «Лионом» в первом туре Лиги Чемпионов продемонстрировал наличие проблем в игре команды.

«Бенфика» сейчас также далеко не идеальна, но по игре смотрится куда солиднее «Зенита» - в атаке у «орлов» есть очень быстрые и техничные игроки, которым достаточно будет и одного момента, а вот у хозяев с реализацией, да и с созданием моментов, есть серьезные проблемы.

Мы считаем, что выиграть хозяева не смогут. Прогноз – «Бенфика» не проиграет. Такое пари в 1хСтавке можно разместить с коэффициентом 1.68

Источник: www.vseprosport.ru