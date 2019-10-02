Слава и почет в сборной - неудачи и забвение на клубном уровне

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В истории современного футбола немало футболистов, чьи имена заслуженно вписаны в скрижали мирового футбола. Однако интересен не столько сам факт успешного выступления спортсменов в футболке своей сборной и число завоеванных титулов, сколько любопытна судьба этих звезд на клубном уровне. И таких интересных судеб в истории футбола, скорее драматичных и печальных, немало.

Шутки фортуны или рок невезения

Достаточно часто можно наблюдать на поле интересную ситуацию. Футболист известного клуба, за которого в свое время было заплачено немало денег, играет посредственно. В его действиях на зеленом газоне нет ничего звездного и примечательного, не говоря уже о великом таланте и мастерстве. Наблюдая за спортивной карьерой таких игроков, невольно складывается мнение, что на поле сама посредственность, футболист, который просто отбывает свой номер.

С другой стороны, когда этот же игрок выступает за национальную сборную своей страны, его просто не узнать. У футболиста в официальных матчах под флагом национальной сборной все в наличии, и сила и дриблинг, и мастерство и талант. Впечатляет и список достижений на уровне сборных, тогда как в клубе успехи на порядок скромнее. Кто они - эти серые лошадки?

Лукас Подольски - сборная Германия

Первым в списке таких неудачников можно поставить Лукаса Подольски. Этот немецкий форвард мало чем может похвастаться своими выступлениями за мюнхенскую «Баварию» и за английский «Арсенал». Нет, его игра на уровне клубов не выглядит плохой и невыразительной. Футболист знал свое место на поле и принес своим клубам немало пользы. Другое дело, что в тот период его родные команды не удосужились добиться громких побед и завоевать престижные титулы.





За то в составе немецкой национальной сборной Лукас Подольски выглядел настоящим орлом. Его выступления за сборную навсегда вошли в историю мирового футбола. По числу проведенных матчей, 130 проведенных матчей за сборную Германии, Подольски уступает только легендарному Маттеусу и Мирославу Клозе. Именно в сборной раскрылся по-настоящему его талант форварда. В активе футболиста 49 забитых мячей за свою национальную сборную. Лукас Подольски в составе «бундестим» стал вице-чемпионом Европы в 2008 году и выиграл Кубок Мира в составе сборной в 2014 году.

В греческом зале славы - Ангелос Харистеас

Для греков имя футболиста Ангелоса Харистеаса по-настоящему является легендарным. Благодаря старанию греческого форварда сборная Греции впервые в своей истории сумела стать чемпионом Европы 2004 года. Благодаря стараниям и умению Харистеаса в в групповом раунде греки сыграли в ничью 1:1 со сборной Испании, украв у них драгоценные два очка. В четвертьфинале гол, забитый Харистеасом в ворота французов выбил сборную Франции из турнира.





В финале Евро 2004 благодаря забитому голу Харистеаса была повержена хозяйка турнира сборная Португалии. Чем не живая легенда для футбольной Греции.

За свою национальную сборную греческий форвард провел 88 матчей и сумел забить 25 мячей. А вот на клубном уровне звездная карьера у грека не задалась. Футболист особо не блистал ни в бременском «Вердере», ни голландский «Аякс», ни «Нюрнберг». Куда-то подевалось его голевое чутье, исчезло везение и мастерство.

Последним пристанищем греческой легенды стал клуб из саудовской Аравии «Эль-Наср». В 2013 году спортивная карьера Ангелоса Харистеаса закончилась.

Фабио Гроссо - надежда сборной Италии

Третьим в списке оказался снова представитель южной Европы. Речь идет об итальянском форварде Фабио Гроссо. В 2006 году вся Италия с вожделением смотрела на талантливого защитника «скуадры адзуры» 29 -летнего Фабио Гроссо. Итальянский защитник блестяще выступал за свою национальную сборную на чемпионате мира 2006 года, сыграв решающую роль в период самых важных и ответственных матчах.





Его падение в штрафной в матче против сборной Австралии обернулось забитым пенальти, выведшим «скуадру адзуру» в четвертьфинал мундиаля 2006. В полуфинале от левого защитника досталось и хозяевам чемпионата. Гол, забитый Фабио Гроссо в добавленное время в ворота сборной Германии поставил крест на дальнейшем участии немцев в борьбе за титул чемпионов мира.

Жирной точкой в карьере футболиста стал финальный матч чемпионата мира, в котором итальянцы в серии пенальти одолели грозных французов. Решающий пенальти на счету Фабио Гроссо.

При таком потрясающем успехе на уровне национальной сборной, на клубном уровне футбольная карьера Гроссо оказалась далеко не блестящей. После чемпионата мира защитник перешел из «Палермо» в миланский «Интер». Увы, места на поле для талантливого сборника не оказалось. Став чемпионом Италии в составе «Интера», игрок не показывал и десятую часть того, что он вытворял, играя за сборную Италии.

Далее последовали невзрачные сезоны в клубе «Лион». Единственный успех в составе французского клуба - выигрыш Суперкубка Франции 2007 года. Приглашение играть за «Ювентус» не стало для футболиста звездным часом. Несмотря на то, что в 2012 году Фабио Гроссо выиграл со «старой сеньорой» скудетто, игрок принял решение завершить свою футбольную карьеру.

Надежда сборной Швеции

В истории шведского футбола навсегда записано имя Андерса Свенссона. Это за рубежом шведская сборная ассоциируется со Златаном Ибрагимовичем, а вот сами шведы другого мнения. Больше всех матчей за сборную «тре крунур» провел полузащитник Андреас Свенссон.





Игрок выступал в футболке национальной сборной 14 лет, с 1999 года по 2013. На счету футболиста 21 забитый мяч. Самый памятный гол в карьере Андреаса Свенссона - гол, забитый со штрафного в ворота сборной Аргентины в матче группового турнира чемпионата мира 2002 года. Забитый мяч стоил аргентинцам места в плей-офф. Легендарный швед принял участие в двух чемпионатах мира. Трижды Свенссон выступал за сборную на европейском первенстве.

Что касается его клубных достижений, то их просто нет. Футболист, ярко сыгравший за сборную Швеции, ничем не отличился, играя за шведский «Эльфсборг» и английский клуб «Саутгемптон».

Список можно продолжать достаточно долго. В истории мирового футбола хватает футболистов, неудачно игравших за свои клубы, однако блестяще показавшие себя на уровне сборных.