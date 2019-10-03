ЦСКА — «Эспаньол»: Видеопрогноз от экспертов

сегодня, 12:05

ЦСКА

Для ЦСКА пока сезон в Премьер-Лиге складывается весьма удачно – команда Виктора Гончаренко после 11 туров является лидером чемпионата. Тем не менее, серьезного превосходства над соперниками у «армейцев» нет – сразу четыре соседа снизу находятся на расстоянии двух очков и в любой момент могут отобрать пьедестал себе.

В последнем туре ЦСКА без малейших проблем обыграл «Урал» - победа со счетом 3:0 стала для «армейцев» пятой кряду в рамках Премьер-Лиги. В Лиге Европы ЦСКА провел один тур, в котором уже успел опозориться – в гостях он проиграл 1:5 «Лудогорцу», сходу переместившись на последнее место в группе.

Эспаньол

«Эспаньол» провалил старт сезона в испанской Примере – пока команда Давида Гальего находится в зоне вылета. За семь туров «попугаи» смогли заработать всего пять очков, что пока не позволяет им подняться выше 18-го места. Тем не менее, ситуация для клуба вполне решаемая – одна победа может переместить их сразу на несколько позиций вверх по таблице.

В последнем туре «Эспаньол», вопреки всем прогнозам, проиграл дома 0:2 «Вальядолиду». Таким образом его серия без побед продлилась до четырех матчей, два из которых закончились поражениями. В первом туре Лиги Европы «попугаи» не сумели дома обыграть «Ференцварош» - встреча завершилась ничьей 1:1, по ходу которой испанцам пришлось отыгрываться.

Статистика

В каждом из трех последних матчей ЦСКА забивал минимум три гола

забивал минимум три гола Только в одном из четырех последних матчей ЦСКА не пропускал

не пропускал Только в одном из трех последних выездных матчей «Эспаньол» забивал менее двух голов

Прогноз

ЦСКА в первом туре потерпел крупное поражение от «Лудогорца», которое серьезно ударило по амбициям клуба, да и снизило шансы «армейцев» на выход в плей-офф.

Тем не менее, реабилитироваться за эту неудачу ЦСКА может уже сегодня – «Эспаньол» безусловно не является простым соперником и бой обязательно «армейцам» даст, но хозяева находятся сейчас в отличной форме и на очки явно могут рассчитывать.

По нашему мнению, выиграть гости не смогут, но бой дадут. Мы предлагаем комбинированный прогноз – ЦСКА не проиграет + тотал больше (2.5) голов. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 2.75

Источник: www.vseprosport.ru