«Ливерпуль» — «Лестер»: Прогноз от экспертов

сегодня, 07:23

Ливерпуль

Вице-чемпион Англии мощно стартовал в новом сезоне на максимальных оборотах – 7 из 7 возможных побед, при 18 забитых голах. Кроме того, у «Ливерпуля» лучшая с сегодняшним соперником защита – пять пропущенных голов.

В последнем туре «красные» играли в Шеффилде и при полном преимуществе добыли минимальную победу (1:0), а победный гол в этом матче на свой счет записал Вейналдум. В групповом этапе Лиги чемпионов мерсисайдцы во втором туре добыли первую победу над «Зальцбургом» (4:3) и занимают третье место в группе Е.

В сегодняшнем матче команде не могут помочь Клайн, Матип и Шакири.

Лестер

После девятого места в минувшем сезоне «Лестер» неожиданно ворвался первую тройку АПЛ и после семи туров добыл 14 баллов. «Сити» записали в актив четыре победы и две ничьи, при этом забили 13 голов.

В последнем туре «лисы» принимали «Ньюкасл» и не оставили камня на камне от «сорок» - 5:0 итоговый счет и в составе победителя отличились Ндиди, Рикарду Перейра и дубль на счету Варди. Пятый гол в свои ворота забил Дамметт, а наш прогноз на сопротивление «черно-белых» не прошел.

В сегодняшнем матче не сможет принять участие Джеймс и Мэддисон.

Статистика

Соперники проиграли по 1 из 10 последних матчей

«Ливерпуль» в среднем забивает 2,10 гола за игру

«Ливерпуль» выиграл 6 из 10 домашних личных встреч

Последний очный матч завершился вничью (1:1)

Прогноз

«Ливерпуль» ожидает серьезное испытание, а «Лестер» способен отобрать очки у лидера. Предполагаем, что в этой игре мы увидим стандартный исход для поединков команд, а зрителей команды порадуют забитыми голами. Предлагаем заиграть на эту дуэль комбинированную ставку.

Наш прогноз – «Ливерпуль» не проиграет + обе забьют и ставим на это по линии БК 1хСтавка с коэффициентом 1.94

Источник: www.vseprosport.ru