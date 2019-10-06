«Интер» — «Ювентус»: Видеопрогноз от экспертов

сегодня, 10:22

Интер М

Летние трансферы серьезно усилили «Интер» и сейчас команда Антонио Конте является прямым конкурентом «Ювентуса» в борьбе за скудетто. В шести поединках «нерадзурри» не оступились ни разу, набрав 18 очков. Таким образом от своего сегодняшнего соперника клуб отрывается на два очка в таблице, а над третьей «Аталантой» имеет превосходство уже в пять баллов.

На этой неделе «нерадзурри» играли в гостях с «Барселоной» в рамках Лиги Чемпионов, но очков раздобыть не сумели. Несмотря на то, что Лаутаро Мартинес уже на третьей минуте открыл счет, «Барселона» сумела перехватить инициативу и во втором тайме ответила двумя голами, больше не пропустив в свои ворота. Таким образом «Интер» пока третий в группе.

Ювентус

«Ювентус» постепенно набирает ход, но легкой жизни ему в этом сезоне ждать не стоит, что и показали наглядно уже шесть стартовых туров чемпионата. Пока команда Маурицио Сарри находится на втором месте в таблице с 16 очками в активе, оступившись лишь в одном матче – в третьем туре вор Флоренции «старая синьора» расписала нулевую ничью с «Фиорентиной».

Чемпион Италии на неделе также играл в Лиге Чемпионов, но в отличие от своего сегодняшнего соперника, сумел во встрече с «Байером» полностью оправдать прогнозы болельщиков. Проблем никаких с «фармацевтами» «Ювентус» не испытал – победа со счетом 3:0 вывела клуб на первое место в таблице и стала четвертой кряду.

Статистика

Ни в одном из пяти последних матчей «Ювентус» не проигрывал «Интеру» - три победы и две ничьи

Только в одном из трех выездных матчей этого сезона «Ювентус» пропускал

В каждом из двух последних матчей «Интер» пропускал

Только в одном из трех последних матчей «Интер» забивал более одного гола

Прогноз

«Интер» пока отлично смотрится в чемпионате, но как показали последние поединки с «Лацио» и «Барселоной», в обороне «нерадзурри» играют далеко не идеально. Если «Лацио» по причине недостатка класса свои моменты растранжирил, то с «Барселоной» это не прошло – соперник взял все три очка.

«Ювентус» пока не набрал оптимальных кондиций, но в целом смотрится весьма солидно и важнейшем матче начала сезона вряд ли позволит себе расслабиться. Вряд ли матч будет открытым, цена очков невероятно высока, но в таких встречах «Ювентус» умеет добывать, имея высокую реализацию.

Мы считаем, что у гостей больше шансов на победу. Прогноз – азиатская фора (0) на «Ювентус». В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 2.10

Источник: www.vseprosport.ru