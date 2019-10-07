Антисборная 12-го тура: много звёзд ЦСКА и «Спартака»

сегодня, 20:30

Три московских клуба на выходных проиграли, и «Соккер.ру» находит футболистов, не справившихся со своими задачами.

Вратарь

Антон Шунин («Динамо»)

Подтолкнул Хохлова к выходу. Один из лучших вратарей прошлого сезона вернулся после травмы, но сыграл странно. Дважды нарушил железное правило, которое Антон с детства знает: на выход идут за мячом. Только за мячом! Если не уверен, что опередишь игрока при навесе или сложном простреле, то стоишь на линии, вариантов нет. Но Шунин шел на передачи – брал ответственность на себя, и дважды не справился. Гильерме тоже чудил, но разок его спасли правила футбола.

Защитники

Марио Фернандес ( ЦСКА )

Редкий гость здесь, но антисборная не обязательно для номинально самых слабых игроков лиги. Например, если оборону ЦСКА разрывают, причем часть атак приходят с его фланга, как можно не винить Фернандеса? Да, Марио - атакующий бек. Тогда где предметная помощь впереди в игре против «Ростова»? Не было ее. Была желтая карточка, были пасы под удары, которые ни к чему не приводили. По его личным стандартам Марио сыграл плохо.

Георгий Джикия («Спартак»)

Капитан «Спартака», игрок сборной России не знает правила футбола? Нельзя махнуть ногой, как косой, мимо мяча (например, как в эпизоде Кайо и Мирзова). Это опасная игра, даже если не было явного контакта – повод для желтой. Нельзя не играть в мяч. Также глупо после предупреждения идти к сопернику и пробовать поднять за футболку. Джикия не сыграет в следующем туре, хотя это не обязательно плохо для «Спартака» - Георгий «поплыл», нужно успокоиться.

Седрик Гогуа ( ЦСКА )

Тот случай, когда «армейцы» запаниковали после травм защитников, и их получилось «развести»? Так думают некоторые ехидные эксперты, вытащив истории про Седрика, когда числился в разных клубах. Но ведь в «Тамбове» провел серию приличных матчей, и в ЦСКА мог бы помочь. Но дебют оказался сложным. И Шомуродова не остановил, и упал, когда Байрамян его обыгрывал. Ганчаренко снял Гогуа в перерыве. Лучше защите не стало, но замена как подтверждение, кто был слабее всех в дырявом заборе перед Акинфеевым.

Андрей Ещенко («Спартак»)

Не то чтобы у Рассказова получился матч, но Ещенко сыграл, пожалуй, еще хуже, чем Николай, хотя оба вышли в основе одновременно. Опытный защитник, который чуть старше, чем Тедеско, не справился с задачей завести левый фланг. И гол Петрова показательный, и вообще от Андрея не дождались ни привычной цепкости, ни грамотности выбора позиции, что в его возрасте важно. Ни хотя бы подобия атак, чтобы у оппонентов была работа на своей половине поля. Как видите, без тренера и в 35 лет к сезону нельзя подготовиться.

Полузащитники

Ильзат Ахметов ( ЦСКА )

Прокрутите в памяти игру ЦСКА и «Ростова», если смотрели. Вспомнили шокирующие разрывы между линиями? Ахметов бросил своих на поле боя – тройка защитников была оторвана от команды, Байрамян, Ионов и Шомуродов обыгрывали их, как хотели. Конечно, виноват в этом не только Ильзат. Обляков и Влашич вообще сдались в плен. Но Ахметов выдал слабый матч, «Ростов» имел уйму моментов, разыгрывая атаки по центру и полуфлангами.

Алекс Крал («Спартак»)

Чех начал плохо. Причем не справляется с прямыми задачами в защите настолько явно, что удивляет наивность новичка. Похоже, на Давида Луиса похож не только прической. Крал не смог закрыть Берга, хотя играл именно по шведу, а затем смешно расположился за спиной у Ари, позволил тому развернуться и выкатить мяч на Петрова. Конечно, второй гол – коллективная позиционная ошибка «Спартака», но Крал ведь и на атаку плохо сработал, и в центре поля позже ошибался.

Кайо Да Силва («Краснодар»)

Кайо не понимает, куда попал? Сначала долго адаптировался, теперь вышел в перерыве, чтобы укрепить опорную зону, но на 70-й минуте заработал желтую карточку после опасной игры на Мирзове, а на 88-й грубо сбил с ног Мельгарехо. Обе желтые карточки чистые. Кайо во втором случае не имел никакого права играть грубо, ведь «сидел» на карточке. Горячий молодой бразилец неграмотно выбирает позицию и включает агрессию.

Артур Юсупов («Динамо»)

Подставил команду под поражение? У «Динамо» в последних играх список тех, кто не раскрылся, немаленький. Но Юсупову много лет, а летит в необязательных эпизодах в ноги сопернику. И, уже имея заслуженную желтую карточку, зачем-то прекратил играть без свистка рефери, потом побежал за соперником и сделал явный зацеп. Снова же, эпизод не требовал фола, футболист «Оренбурга» заходил в штрафную площадь не по центру. Да и кто с желтой карточкой за плечами так играет?

Джано Ананидзе («Спартак»)

У грузина столько лет в футболе – хотя формально молод, что в матче против «Краснодара», раз ему отдали место в основе, должен был сыграть лучший матч сезона, чтобы все увидели – такой футболист команде новому тренеру. А увидели, почему хавбек ездил в аренды. Джано держат в «Спартаке» по старой памяти? К сожалению, такой подход ему не помогает, ведь за 69 минут на поле создал 0 моментов для напарников. И это еще учтите, что у «быков» в центре пока бардак!

Нападающий

Федор Чалов ( ЦСКА )

Не будем брать в основу Погребняка или Заболотного. Не будем делать крайним Сигурдссона. Нет, в сборной тура на своем месте якобы заметный Чалов. Федор целый матч ждал, чтобы Чистяков его обнял – пенальти заработал защитник, заслуга форварда нулевая. Но даже когда Чалов получал мяч, то Бабурина не пробил. И к «точке» испугался идти. Игроки ЦСКА были трусливыми, имитируя активность с разрешения «Ростова». Федор играет в последнее время очень слабо, 1 гол в 7 последних матчах.

Главный тренер

Виктор Ганчаренко ( ЦСКА )

Не будем бить лежачих, поэтому Хохлов и Кузнецов остаются за бортом в этом разговоре. А Виктор Михайлович не у дна таблицы находится, а был на первом месте. Значит, дома против преследователя «Ростова» и после влета в Лиге Европы должны были показать класс. А показали, как ползать полем, пока соперник создает серию моментов и забивает 3 мяча. Потом ЦСКА проснулся, конечно, но Ганчаренко чисто проиграл Карпину.

Судейский скандал тура. Отказ от офтальмологии в Уфе

Снова глазастые судьи отличились. Есть претензии у «Уфы» - показали два эпизода, где у Безбородова был повод указать на «точку» не в пользу «Ахмата». Как на это ответил Егоров? Сказал, что один пенальти был, но напомнил, что от клубов он не зависит, его начальник – Дюков, поэтому и не должен реагировать на любые заявления. А еще глава арбитров не пользуется социальными сетями и не знает, что такое хэштег. Мощное заявление от 47-летнего мужчины, не находите?

Без разницы, в какую сторону могли свиснуть. Если странные ошибки видим с первого тура, а реакции нет, то бездействие после действий рефери портит чемпионат России. Некоторые арбитры снова разочаровали, как и ряд известных футболистов.