Германия — Аргентина: Видеопрогноз от экспертов

сегодня, 09:12

Германия

Сборная Германии проходит процесс смены поколений после неудачи на Чемпионате Мира и в Лиге Наций. Йоахим Лев старается омолодить команду, что не проходит безболезненно – в Лиге Наций «бундестим» финишировал на последнем месте, набрав всего два очка в противостояниях с Францией и Голландией.

В отборе на Чемпионат Европы 2020 года немцы выступают куда удачнее – после пяти туров они занимают первую строчку в своей группе. Тем не менее, конкуренция за путевку на Евро очень серьезная – идущая второй Северная Ирландия также имеет 12 очков, а у третьей Голландии есть девять баллов, но еще и матч в запасе.

В последнем матче Германия добыла очень непростую победу 2:0 над Северной Ирландией в Белфасте, которая стала для нее четвертой в турнире.

Аргентина

Сборная Аргентины летом принимала участие на Кубке Америки, где сумела добиться относительного успеха. Очевидно, что амбиции «альбиселесте» не ограничиваются завоеванием бронзовых медалей, но показанная командой игра на турнире вряд ли им могла позволить замахнуться на большее.

После летних баталий на полях Бразилии команда Лионеля Скалони провела несколько товарищеских матчей – в Лос-Анджелесе наставник опробовал потенциальных кандидатов в сборную, но успеха в поединке со сборной Чили добиться не получилось, команды разошлись нулевой ничьей. В последней встрече Аргентина разгромила со счетом 4:0 Мексику благодаря хет-трику Лаутаро Мартинеса.

Статистика

Только в одном из трех последних матчей команды не смогли обменяться голами

В каждом из пяти последних матчей Германия забивала минимум два гола

Только в одном из трех последних матчей Аргентина не смогла забить

Ни в одном из трех последних матчей Аргентина не проигрывала Германии – две победы и ничья

Прогноз

Сборная Германии перед поединком с Эстонией имеет возможность посмотреть в деле потенциальных новичков, сразу пять человек ожидают дебюта сегодня - Суат Сердар из «Шальке», Надим Амири из «Байера», Робин Кох и Лука Вальдшмидт из «Фрайбурга», а также Никлас Штарк из «Герты».

Очевидно, что хозяева сегодня будут экспериментировать и вряд ли Лев бросит в бой основу – уже через несколько дней его команде предстоит официальный матч, ошибка в котором может стать фатальной. Сборная Аргентины, в свою очередь, наигрывает основной состав и даже без Лионеля Месси способна дать бой немцам – игрокам также есть что доказывать, поэтому есть все шансы увидеть зрелищный матч.

Мы считаем, что голы в матче будут. Прогноз – обе забьют. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.80

Второй нашей ставкой будет Аргентина не проиграет. Такое пари можно разместить за 1.98

Источник: www.vseprosport.ru