Россия — Шотландия: Видеопрогноз от экспертов

сегодня, 11:01

Россия

Сборная России великолепно проводит отбор на Евро-2020, занимая второе место в группе после шести туров. От лидера Бельгии команда Станислава Черчесова отстает всего на три балла, проиграв ей еще в первом туре квалификации. Тем не менее, отрыв от третьего Казахстана составляет восемь баллов, что позволяет россиянам чувствовать себя уверенно.

В последнем туре сборная России принимала дома Казахстан и поединок получился весьма непростым. Несмотря на все прогнозы, быстро вскрыть ворота соперника не удалось и в итоге продержаться гостям удалось до 89-й минуты, пока Марио Фернандес не оформил победный гол. Таким образом Россия одержала пятую победу кряду в квалификации.

Шотландия

Сборная Шотландии считалась до старта квалификации одним из главных претендентов на вторую строчку, но вклиниться полноценно в борьбу команде Стива Кларка не удалось. После шести туров шотландцы располагаются на пятом месте в таблице с шестью очками, опережая лишь аутсайдера Сан-Марино, а лидеру Бельгии проигрывают 12 очков.

Догнать Россию шотландцам также будет весьма проблематично – за четыре тура им нужно отыграть у соперника девять очков. Тем более, что и игру команда показывает в последнее время далеко н идеальную – поражение 0:4 от Бельгии в прошлом туре стало для шотландцев третьим кряду и практически перечеркнуло их шансы на выход в плей-офф.

Статистика

Трижды сборные играли между собой и ни в одном из этих матчей Россия не проигрывала – одна победа и две ничьи

Только в одной из трех очных встреч команд забивалось более двух голов

Ни в одном из пяти последних домашних матчей Россия не пропускала

В двух из последних трех выездных матчей Шотландия не забивала

Прогноз

Сборная России безусловно сегодня является фаворитом поединка – команда Черчесова уверенно удерживает втору строчку, да и футбол показывает весьма солидный. Тем не менее, вряд ли россияне станут раскрываться с первых минут и будут давать повод шотландцам для быстрых контратак – свое счастье хозяева будут наверняка искать в позиционных атаках и обороне уделят достаточное внимание.

Сейчас гости находятся не в лучшей форме и забивают в гостях только по большим праздникам, вряд ли сегодня стоит ждать кардинальных перемен в их игре, поэтому на голевую феерию рассчитывать нет смысла.

На наш взгляд, гости выиграть не смогут и матч не будет результативным. Мы предлагаем комбинированный прогноз – Россия не проиграет + тотал меньше (2.5) голов. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.88

Источник: www.vseprosport.ru