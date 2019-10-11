Исландия — Франция: Видеопрогноз от экспертов

сегодня, 10:04

Исландия

Сборная Исландии стремится пробиться на Евро-2020 и после шести туров команда Эрика Хамрена все еще остается в гонке за путевкой на турнир. В данный момент исландцы занимают третье место в группе с 12 очками, проигрывая три балла своим основным конкурентам в лице Турции и Франции, четвертая Албания отстала на три пункта.

Серьезную оплошность «викинги» допустили в прошлом туре – вопреки всем прогнозам, они оказались не способны отобрать очки у Албании. Поражение со счетом 2:4 в Эльбасани положило конец серии исландцев из трех побед кряду, а также поставило их в очень непростое положение – неудача в сегодняшней игре может стать фатальной.

Франция

Сборная Франции считалась до старта турнира безоговорочным фаворитом группы, но как показали шесть туров квалификации, «легкой жизни» у французов нет. Пока коллектив Дидье Дешама второй в группе с 15 очками, первая Турция ушла вперед за счет дополнительных показателей, а третья Исландия имеет на три очка меньше.

Главной, и пока единственной, неудачей «трехцветных» в этом отборе является поражение 0:2 от Турции в третьем туре, после победители Чемпионата Мира расслабляться себе не позволяли. Две победы над Андоррой с общим счетом 7:0, а также разгром 4:1 албанцев, оставляют французам отличный шансы на выход из группы с первого места.

Статистика

Ни разу в 14 очных встречах Франция не проигрывала Исландии – 10 побед и четыре ничьи

Три последних матча Франция выиграла с общим счетом 11:1

Только в одном из трех последних матчей Исландия не пропускала

Прогноз

Сборная Исландии допустила серьезную ошибку в прошлом туре, которая вполне может стоить ей выхода на Евро-2020. «Викинги» регулярно проваливались в обороне, позволив не самой мощной атаке албанцев забить четыре гола – повторение подобного сценария сегодня для хозяев может обернуться очередным разгромом.

Права на ошибку у Франции нет, «трехцветные» сейчас находятся в отличной форме и должны без труда брать свои три очка.

Мы считаем, что шансов у хозяев нет. Прогноз – азиатская фора (-1) на Францию. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.75

Источник: www.vseprosport.ru