Италия — Греция: Прогноз от экспертов

сегодня, 10:09

Италия

Сборная Италии оказалась не в самой простой группе, но при этом никаких проблем пока в квалификации не испытывает – после шести туров команда Роберто Манчини является единоличным лидером группы. От ближайшего соперника в лице Финляндии итальянцы оторвались уже на шесть очков, обыграв ее в прошлом туре со счетом 2:1 в гостях.

Греция

Сборная Греции проваливает отбор на Евро-2020 – команда Джона ван’т Схипа пока лишь пятая в своей группе. Опережают греки только Лихтенштейн, от Италии и Финляндии они отстали уже на 13 и семь баллов соответственно. В последнем туре, вопреки всем прогнозам, Греция не смогла обыграть скромный Лихтенштейн, расписав с соперником ничью 1:1 на своем поле.

Статистика

Ни в одном из пяти последних матчей Италия не проигрывала Греции – три победы и две ничьи

Италия выиграла семь последних матчей

Ни в одном из шести последних матчей Греция не побеждала – четыре поражения и две ничьи

Прогноз

Сборная Италии уверенно движется к выходу на Евро-2020 с первого места, «скуадра адзурра» показывает качественный футбол и не теряет очков. Греция, в свою очередь, находится сейчас в серьезном кризисе и проваливается регулярно в обороне, что может обернуться сегодня для нее серьезными неприятностями, учитывая уровень соперника.

Мы считаем, что рассчитывать гостям не на что. Прогноз – азиатская фора (-1.5) на Италию. В БК Бетсити такой исход предлагается с коэффициентом 1.63

Источник: www.vseprosport.ru