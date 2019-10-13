Кипр — Россия: Видеопрогноз от экспертов

сегодня, 11:49

Кипр

Сборная Кипра также демонстрирует желание оказаться на Евро-2020, однако шансов добиться успеха у команды Рана Бен Шимона не много. В активе киприотов после семи матчей есть 10 очков, что позволяет им располагаться на третьем месте в таблице и сохранять хотя бы теоретические шансы на вторую строчку.

Остаться в гонке Кипру помогла победа над Казахстаном, одержанная, вопреки всем прогнозам, в прошлом туре. Несмотря на то, что пропустили киприоты первыми, в отчаяние они не впали, ответив сопернику своими двумя мячами. Таким образом Кипр опередил Казахстан в таблице и вышел на третье место, но сегодня ему вновь нужна только победа над Россией.

Россия

Сборная России не полном ходу движется к Евро-2020 – за три тура до финиша квалификации команда Станислава Черчесова имеет в активе 18 очков. Отрыв от третьего Кипра составляет восемь баллов, что не обязывает сегодня россиян играть только на победу, учитывая, что на своем поле они с Кипром 1:0 справились.

В последнем туре Россия не оставила никаких шансов Шотландии – все, что удалось сделать сопернику, это продержаться на «Лужниках» 57 минут. Вскрыв оборону шотландцев на старте второго тайма, россияне не остановились и забили им еще три гола, одержав важную и уверенную победу 4:0, которая практически гарантирует им выход на Чемпионат Европы.

Статистика

Трижды команды играли между собой и только в одном из этих матчей забивалось более трех голов

Ни в одном из трех матчей Россия не проигрывала Кипру – две победы и ничья

В двух из четырех последних домашних матчей Кипр не забивал

Прогноз

Сборной России осталось сделать последний шаг для выхода на Чемпионате Европы, сегодня команда Станислава Черчесова является безоговорочным фаворитом встречи и наверняка этот статус постарается оправдать.

Несмотря на то, что хозяевам нужна сегодня только победа, вряд ли они станут рисковать с первых минут, а скорее уделят максимум внимания обороне и постараются поймать россиян на контратаке.

Гостям и вовсе риск сегодня противопоказан – ничья их устроит полностью и раскрываться без особой необходимости они вряд ли станут. Тем не менее, Россия сейчас находится в отличной форме и свой момент найти и реализовать вполне способна, так что рассчитывать хозяевам особо не на что.

На наш взгляд, хозяева очков не возьмут, но сопротивление окажут. Мы предлагаем комбинированный прогноз – победа России + тотал меньше (3.5) голов. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 2.10

Источник: www.vseprosport.ru