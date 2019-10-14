Украина — Португалия: Видеопрогноз от экспертов

сегодня, 12:16

Украина

Впервые в истории сборная Украины уверенно прошла группу квалификации и уверенно прошла на чемпионат Европы, кроме, разве что, Евро-2012, когда принимала совместно с Польшей главный футбольный турнир континента.

После шести матчей «желто-синие» добыли 16 очков и на пять баллов опережают Португалию, для которой этот отборочный турнир скорее тренировочный, так как «команда избранных» получила свою путевку, как победитель Лиги наций.

В последнем матче подопечные Андрея Шевченко переиграли Литву (2:0), на что мы дали правильный прогноз. В этой игре дублем отличился лучший бомбардир украинской команды Малиновский.

Португалия

Португалия стала первым в истории победителем Лиги наций, за что получила путевку в финальную часть Евро-2020. Свои выступления в отборочном турнире команда Фернанду Сантуша проводит без поражений и после двух мировых на старте, добыла три победы подряд.

В последнем матче «команда избранных» переиграла Люксембург (3:0) и расположилась на второй позиции в группе.

Лучшим голеадором турнира на сегодня является Криштиану Роналду (шесть голов).

Статистика

Соперники не забивали в очных матчах более трех голов

В личных встречах у соперников по одной победе и ничья

Украина не проигрывала дома более двух лет

Последний личный матч завершился вничью (0:0)

Прогноз

Сборная Украины будет играть на главном стадионе страны при переполненных трибунах, которые станут лучшей мотивацией поставить восклицательный знак и выиграть групповой этап с первого места. Андрею Шевченко для положительного результата будет достаточно и ничейного исхода.

Предлагаем использовать стандартную для встреч команд результативность и сделать комбинированную ставку в пользу хозяев.

Наш прогноз — Украина не проиграет + тотал меньше (3,5) и ставим на это по линии БК 1хСтавка с коэффициентом 2.19

Источник: www.vseprosport.ru