Итальянская Германия

сегодня, 18:13

«Соккер.ру» вспоминает немецких футболистов итальянского происхождения.

Назначенный тренером «Спартака» Доменико Тедеско уже две недели, как одна из самых обсуждаемых тем в спортивной прессе. И до сих пор нет единства, - кто же он - немец или итальянец? Конечно же, итальянец, это заметно и по имени, и по фамилии, и по внешности. Да и сам Тедеско не делает тайны из того, что родился в Италии и лишь потом перебрался в Германию. Итальянец, но гражданин Германии. Можно даже так - немец итальянского происхождения. Любопытно, но братьев Нико и Роберта Ковача почти всегда называют либо хорватами, либо хорватскими специалистами. При том, что тренеры «Баварии» родились и выросли в Берлине.

Но наш рассказ не о Тедеско, а о других людях из мира футбола. Итальянцах по крови, но немцах по паспорту. А таких немало. Западная Германия более благополучна в экономическом плане, чем Италия, особенно южные регионы. Отсюда и миграция в поисках лучшей доли. Потомки итальянских гастарбайтеров выбрали самые разные профессии. В том числе и профессию футболиста. Их намного меньше, чем игроков турецкого происхождения, но они есть и они заметны. Вспомним самых заметных.

Полузащитник Маурицио Гаудино был одним из лидеров «Штутгарта» в конце 80-х и начале 90-х. Выигрывал Бундеслигу, доходил до финала Кубка УЕФА . В Италии мало кто проявлял интерес к соплеменнику, поэтому особого выбора у Гаудино не было. Он был кандидатом на поездку на победный для немцев чемпионат мира 1990 года и серебряный чемпионат Европы 1992 года. Но в окончательную заявку Манншафт он не попадал. В 1994 году он всё же поехал на чемпионат мира, провальный для немцев. Карьеру Маурицио изрядно подорвала одна афера с угнанными автомобилями. Уже сменивший «Штутгарт» на «Айнтрахт» футболист был приговорён к двум годам тюрьмы с отсрочкой приговора. Гаудино быстренько покинул Германию и обосновался в «Манчестер Сити». И хотя приговор потом смягчили до условного, Маурицио ещё несколько лет колесил по свету. Поиграл в Мексике, Швейцарии, Турции. Сейчас футбольную династию продолжает его сын Джанлука. Однако воспитанник «Баварии» играет на родине предков - в итальянском «Кьево».

Немного меньше, чем Гаудино, знаменит нападающий Бруно Лаббадиа. Форвард много где поиграл - в «Гамбурге», «Кайзерслаутерне», «Баварии», «Кёльне», «Карлсруэ». Дважды выигрывал чемпионат, наколотил более двухсот голов за карьеру, был замечен в сборной Германии. Завершив карьеру, Бруно стал известным тренером. Поработал во многих командах. Последним был «Вольфсбург». Однако больших успехов за тренером не значится.

Но больше всех прославился нападающий Оливер Нойвилль, чья мама была итальянкой, уроженкой провинции Калабрия. Сам Оливер рос в родной Швейцарии, потом в Испании, а, оказавшись в Германии, согласился играть за Манншафт. Был напарником Мирослава Клозе, играл в финалах чемпионата мира и Европы, провел без малого 70 матчей в сборной страны. На клубном уровне невысокий Оливье тоже был видной фигурой. Особенно в «Байере». Но и в «Ганзе», и в мёнхенгладбахской «Боруссии» Нойвилль оставил заметный след и хорошую память о себе.

Антонио Ди Сальво когда-то подавал большие надежды в «Баварии». Но заиграть в звёздной команде начала века он не смог. Поэтому бывший нападающий молодёжной сборной Германии довольствовался выступлениями за «Ганзу» и «Мюнхен 1860». Сейчас Антонио входит в тренерский штаб немецкой молодёжки. В большого игрока обещал вырасти Джованни Федерико, немало забивавший и в «Бохуме», и в «Карлсруэ», и в «Кёльне». Но в Дортмунде Джованни заиграть не смог и отбыл в «Арминию». Ещё раньше с тем же успехом в «Боруссии» играл Сальваторе Гамбино.

Предки Диего Армандо Контенто были неаполитанцами. Несложно догадаться, кому из футболистов «Наполи» обязан своим именем сам футболист, родившийся в Мюнхене. В отличие от своего аргентинского тёзки Диего играл в обороне, на позиции левого защитника. Одно время был основным игроком, пока в команде не появился Давид Алаба. Контенто уехал в «Бордо», где отыграл два полных сезона и один не полный. По возвращении домой числился в «Фортуне». Сейчас свободный агент.

В юношеской сборной «Баварии» партнёром Контенто был Стефано Челоцци, игравший на противоположном, правом крае обороны. За мюнхенский суперклуб Стефано поиграть не удалось, но в «Карлсруэ» и «Штутгарте» он провёл немало матчей. Потом ушёл в «Айнтрахт», где его карьера пошла по нисходящей. Сейчас Стефано играет в «Бохуме».

Одним из ключевых игроков «Шальке» времён Доменико Тедеско был Даниэль Калиджури, - правый защитник с широким диапазоном действий. Пришедший из «Вольфсбурга» футболист раскрылся в «Шальке» и получил сразу два приглашения - из сборных Италии и Германии. Но Даниэль не воспользовался ни одним из них. После увольнения Тедеско, Калиджури несколько приуныл. Но есть возможность возобновить сотрудничество, тем более что «Спартаку» нужен игрок на правый фланг обороны. Да и сам Даниэль весной станет свободным агентом.

Старший брат Даниэля Марко Калиджури тоже правый защитник. Начинал в «Штутгарте», потом сменил немало клубов - «Дуйсбург», «Гройтер Фюрт», «Майнц», «Айнтрахт» из Брауншвейга. Видимо, наиболее комфортно Калиджури-старший чувствовал себя в «Гройтер Фюрт», где он выступает в настоящее время.

Марко и Даниэль Калиджури - не единственная пара итало-германских братьев. Уроженцы Дармштадта - Элиа и Роберто Сориано - нападающий и атакующий полузащитники соответственно. Старший Элиа - футболист с весьма скромными способностями и в больших клубах себя не проявил. Но сейчас выступает в голландском «Венло». Зато младший был весьма заметной фигурой в «Сампдории», потом играл за «Вильярреал», а с недавних пор выступает за «Болонью». На счету Сориано-младшего 8 матчей в сборной Италии. Его партнёр по «Болонье», ранее по «Вильярреалу» Никкола Сансоне, лишь трижды сыграл за итальянскую команду. Сансоне - воспитанник «Баварии» - клуба из своего родного города. Но всю карьеру провёл в Италии.

Сборная Германии ещё не отобралась на чемпионат Европы, а итальянская команда уже свою задачу выполнила. Среди тех, кто завоевал путёвку, был полузащитник «Фрайбурга» Винченцо Грифо, ранее игравший за гладбахскую «Боруссию» и «Хоффенхайм». Причём Винченцо всегда позиционировал себя итальянцем и играл за молодёжную сборную своей исторической, а не фактической родины. Во «Фрайбурге» Винченцо играет вместе с Марко Терраццино, хорошо знакомым по выступлениям за «Хоффенхайм». Но этот футболист не привлекается ни в одну из двух сборных.

А есть ли в сборной Германии игроки итальянского происхождения? В нынешнем составе нет, но не так давно вызывались сразу двое. Полузащитник «РБ Лейпциг» Диего Демме один раз получал приглашение от Йоахима Лёва - в 2017 году. Но это был Кубок Конфедераций, который проходил в нашей стране, завершившийся победой сборной Германии. Второй - левый защитник дортмундской «Боруссии» Нико Шульц, за неполный год сыгравший 9 матчей и забивший два мяча в футболке национальной сборной. Позвольте, скажут иные читатели, а причём тут Италия. Фамилия Шульц самая что ни на есть немецкая. Отец Нико - итальянский немец, вернувшийся домой в конце 90-х. И при желании Нико мог бы играть и за сборную Италии, если б на него не обратили внимание в тренерском штабе Лёва.

Видите, сколько в Германии набралось футболистов с итальянскими корнями. Не хватает вратаря, чтоб символическую сборную составить. И надо сказать, что это вершина айсберга. В низших лигах игроков с более привычными для Италии именами ещё больше.