Швеция — Испания: Видеопрогноз от экспертов

сегодня, 11:20

Швеция

Сборная Швеции мощно выступила на минувшем Чемпионате Мира в России, где уступила только в 1/4 финала Англии (0:2). В Лиге наций «сине-желтые» выиграли турнир в группе с Россией и Турцией и подняли свой статус до Лиги А.

В 2019 году подопечные Янне Андерссона потерпели всего два поражения – в товарищеской игре от Финляндии (0:1) и в первом матче группового турнира с сегодняшним соперником (0:3). В последнем матче шведы разгромили на Мальте местную сборную (4:0).

Испания

На ЧМ -2018 сборная Испании выступила хуже, чем сегодняшний соперник, и уступила в 1/8 финала России в серии пенальти. В Лиге наций «красная фурия» не смогла одержать победу и заняла второе место в группе с Англией и Хорватией.

После семи туров группового этапа квалификации на Евро-2020 подопечные Роберто Морено смогли добыть шесть побед и ничью, которые принесли им первую строчку в турнирной таблице. В последнем матче лидеры группы играли на выезде против Норвегии и завершили матч вничью (1:1), на что мы дали правильный прогноз.

Статистика

Швеция проиграла 1 из 4 домашних очных матчей

Швеция не проигрывала на домашней арене с 10 сентября прошлого года

В прошлом туре Испания прервала серию из семи побед подряд

Последний личный матч завершился победой Испании (3:0)

Прогноз

Свое скандинавское турне сборная Испании начала с ничьи и такой же результат их вполне устроит и в Швеции. Хозяева мотивированы своими болельщиками и турнирным положением, которое не дает им права терять очки. Предполагаем, что «сине-желтые» смогут удержать натиск гостей и предлагаем заиграть ставку на то, что они не проиграют.

Наш прогноз — Швеция не проиграет и ставим на это по линии БК 1хСтавка с коэффициентом 2.02

Источник: www.vseprosport.ru