Прозаседавшиеся

сегодня, 10:10

«Соккер.ру» рассказывает о вратарях, потерявших игровую практику в своих клубах.

В этом рассказе речь пойдёт о вратарях, которые в настоящее время не играют, а в лучшем случае сидят на скамейках. В худшем - вообще не попадают в состав, даром, что здоровы и не находятся в преклонном по футбольным меркам возрасте. Вратарская профессия не располагает к долгому прозябанию в резерве, наоборот, голкиперы без практики ржавеют. Поэтому большинству перечисленных футболистов стоит подумать, а может надо что поменять.

Никита Медведев. 24 года. Россия. «Локомотив». 0 матчей в текущем сезоне.

Обладатель самой длинной сухой серии (952 минуты) чемпионата России два года назад перешёл из «Ростова» в «Локомотив». За это время железнодорожники стали чемпионами и выиграли Кубок России. Вот только Никита к этим достижениям имеет весьма отдалённое отношение. Ибо все два года он безвылазно просидел в резерве. Даже когда не мог играть Гильерме Маринато, место в воротах занимал Антон Коченков. Есть ли смысл у дальнейшего времяпрепровождения? Медведев - молодой, сильный вратарь, который мог бы найти достойное применение своему мастерству. Ведь учитывая нынешний статус Гильерме, шансы у Никиты заиграть в «Локомотиве» близки к нулю.

Андрей Синицын. 31 год. Россия. «Краснодар». 0.

Андрей в своё время мог стать футболистом «Локомотива», но оказался в «Краснодаре», которому служит восьмой год. Пусть не сразу Синицын стал основным голкипером, выиграл конкуренцию у талантливого, но подверженного травмам Станислава Крицюка. Два года назад Андрей вызывался в сборную России. Но после того, как взошла звезда Матвея Сафонова, не старый ещё Синицын потерял игровую практику. Сейчас он только третий вратарь. И если Крицюк иногда получает возможность сыграть, то его старший коллега остаётся не у дел.

Джо Харт. 32 года. Англия. «Бёрнли». 0

Стоило некогда сильнейшему вратарю Англии и первому номеру сборной выпасть из «Манчестер Сити», как в его спортивной биографии началась чёрная полоса. Которая никак не хочет заканчиваться. Харт слабо играл за итальянский «Торино», не смог заиграть ни за «Вест Хэм», ни за «Бёрнли». Совершил кучу ошибок и присел в запас. В нынешнем сезоне в воротах «бордовых» играет Ник Поуп, а Джо Харт смотрит футбол. И пока изменений к лучшему не наблюдается. «Тоттенхэм», потерявший Уго Льориса, мог при желании арендовать бывшего вратаря английской сборной. Но «шпоры» предпочли отозвать с пенсии голландца Михела Ворма.

Джон Радди. 33 года. Англия. «Вулверхэмптон». 0.

Сидит без дела ещё один бывший вратарь сборной Англии. Джо Радди, по прозвищу Iceman («ледяной человек») в своё время покинул «Норвич» и перебрался в «Вулверхэмптон». Радди помог «волкам» вернуться в Английскую премьер-лигу, но играет в элите не он, а чемпион Европы португалец Руй Патрисиу. Радди, словно юноша, греет скамеечку и всегда готов прийти на помощь. Но время идёт, моложе Iceman не становится и про него уже начинают забывать.

Уэйн Хеннесси. 32 года. Уэльс. «Кристал Пэлас». 0.

Бронзовый призёр последнего чемпионата Европы играет за свою сборную, но не появляется в воротах лондонского клуба. Причин тут две. Первая, это глупая выходка самого валлийца, однажды вскинувшего руку вверх в нацистском приветствии. Так он решил пошутить с одноклубником немцем Максом Майером. Шутку никто не оценил, напротив, Хеннесси теперь доказывает, что он - не верблюд. А заодно Уэйн был выведен из основного состава. Может, он бы и вернулся, когда страсти улеглись. Но испанец Висенте Гуаита так успешно заменил своего коллегу, что тренеру Рою Ходжсону нет смысла что-либо менять.

Серхио Рико. 26 лет. Испания. «Пари Сен-Жермен». 0.

Для многих читателей станет сюрпризом, что двукратный победитель Лиги Европы в составе «Севильи» и запасной вратарь сборной Испании с недавних пор выступает за ПСЖ . Выступает, - громко сказано. Пока Рико не сыграл ни в одной встрече в воротах парижан, и вряд ли у него будет много шансов. Разве если с Кейлором Навасом произойдёт некая беда. Но пока костариканец в полном порядке, а стало быть, участь Серхио - сидеть на лавке. Рико во многом сам виноват в случившемся. Сорвался по первому зову в «Фулхэм», наговорил кучу комплементов новому клубу и не вполне уважительно отозвался о старом. Но «дачники» выбыли из Английской премьер-лиги, и испанец остался неприкаянным.

Свен Ульрайх. 31 год. Германия. «Бавария». 0.

В своё время Свен променял должность первого вратаря «Штутгарта» на роль сменщика Мануэля Нойера в «Баварии». Но Ману сломался раз, другой, и Свен вспомнил, что был когда-то первым номером. Своих навыков он не растерял, провёл хороший сезон, помог баварцам в очередной раз стать чемпионами. Был кандидатом на поездку на чемпионат мира. Но в полуфинале Лиги чемпионов с «Реалом» Ульрайх допустил чудовищную ошибку, которая во многом решила исход противостояния. После выздоровления Нойера Свен снова уселся в запас и сидит там по сей день.

Ловре Калинич. 29 лет. Хорватия. «Астон Вилла».

Зря вице-чемпион мира переходил из бельгийского «Гента» в «Астон Виллу». Двухметровый хорват прочно присел в запас. Особенно после того, как в Бирмингем прибыл вратарь сборной Англии Том Хитон. Подобная ситуация не устроила и главного тренера сборной Хорватии Златко Далича. В отборочных матчах чемпионата Европы ворота «клетчатых» защищал Доминик Ливакович. Калинич же считавшийся преемником Даниэла Субашича, снова довольствуется ролью запасного.

Маттиа Перин. 26 лет. Италия. «Ювентус». 0.

Маттиа уже, наверное, сто раз пожалел, что перешёл в «Ювентус» из «Дженоа». Потерял и игровую практику, и место в сборной. Девять матчей в прошлом сезоне и ни одного в нынешнем. «Юве» тоже поспешил выложить 12 миллионов за потенциального преемника Джанлуиджи Буффона. Перин просчитался с переходом. И Буффон никак не закончит, и Войцех Щесный не собирается делить место в воротах. А время работает не на Перина. Если положение не изменится, а чего бы ему меняться, Маттиа задумается о смене команды. Хотя бы об аренде.

Алессио Краньо. 25 лет. Италия. «Кальяри». 0.

Бывший вратарь итальянской молодёжки, ещё в прошлом году вызывавшийся в главную команду, тоже грустит. Ему пришлось подвинуться ради прибывшего из «Ромы» вратаря сборной Швеции Робина Ольсена. Обидно. В прошлом сезоне Алессио был одним из лучших в рядах островитян. Но тренер Роландо Маран считает иначе и поэтому ставит в ворота арендованного у римлян шведского датчанина. Краньо пока стоически переносит свои проблемы, но надолго ли его хватит. Да и чемпионат Европы не за горами.

Ивон Мвого. 25 лет. Швейцария. «РБ Лейпциг». 0.

Установившая в германской бундеслиге мода на швейцарских вратарей не миновала и «красных быков». «РБ Лейпциг» ещё два года назад подписал контракт с голкипером «Янг Бойз» и сборной Швейцарии. Но за два года Ивон лишь дважды появился в основе. Руководство клуба полностью доверяет венгру Петеру Гулачи. Насколько хватит у Мвого терпения? Или афро-швейцарец уже смирился с участью запасного не только в сборной, но и в клубе.

Серхио Ромеро. 32 года. Аргентина. «Манчестер Юнайтед». 0.

Король запаса или самый ленивый вратарь мира. Серхио, или как его часто называют Чикито, шестой год полирует скамейку запасных. Раньше, при Луи ван Гале и Жозе Моуриньо, он хоть в кубках играл - домашних и европейских, Лигу Европы покорил, а сейчас и вовсе пропал с радаров. А ещё до появления на «Олд Траффорд» Ромеро просиживал штаны в «Монако», годом раньше делал то же самое в «Сампдории». И ничего. Чикито по праву считается одним из лучших вратарей в истории аргентинского футбола, Олимпийский чемпион, вице-чемпион мира, почти сотня встреч в воротах национальной сборной. И на последнем мировом первенстве сборной Аргентины очень не хватило травмированного Серхио. Так что лавка не всем идёт во вред.

Но в матче сборных Швеции и Испании получил травму Давид Де Хеа. Пока неизвестно, серьёзную или не очень. Ясно лишь, что в ближайшем матче с «Ливерпулем» испанец не сыграет. Вот и пробил час для Серхио Ромеро, не выходившего на поле с мая прошлого года. Хватит сидеть и дремать, лучший вратарь Аргентины. Пора подниматься и биться за команду, которая плетётся во втором десятке. Твой выход, Чикито.