Звёзды завтрашнего дня. Топ-10 18-летних

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«Соккер.ру» повышает возраст исследуемых игроков. 16-ти и 17-летние футболисты — еще юниоры, но 18 — подходящий возраст для талантов внедриться во взрослый футбол.

10. Габриэль Мартинелли («Арсенал»; Бразилия)

«Арсенал» приобрел молодого бразильского вингера прошедшим летом у клуба «Итуана», заплатив за него скромные 6.7 млн евро. Габриэль получил от Унаи Эмери считанное количество шансов, но заставил о себе говорить: у Мартинелли 5 результативных действий (4 гола + «ассист») в четырех матчах за «канониров». И все это за 213 минут! С такой прытью Габи может стать важной персоной в «Арсенале» раньше, чем можно было предположить.

9. Такефуса Кубо («Мальорка», принадлежит «Реалу»; Япония)

Японец прошел школу «Барселоны», потом вернулся на родину, а этим летом его к рукам прибрал мадридский «Реал». Такефуса всех впечатлил на тренировках, и «сливочные» приняли решение в его пользу, отправив Кубо в «Мальорку» на правах аренды, чтобы атакующий полузащитник мог порезвиться в команде, где конкуренция не перехлестывает через край. Такефусе, конечно, нужна свобода и сильные партнеры рядом, но он не теряется и в «Мальорке», получает ценный опыт, обрастает мясом. Кстати, Андрес Иньеста, знающий японский футбол изнутри, назвал Кубо футболистом «с выдающимся талантом».

8. Альфонсо Дэвис («Бавария»; Канада)

Самый знаменитые канадские спортсмены — хоккеисты, но этот «кленовый листик» пошел в футбол и так громко заявил о себе за океаном, что получил приглашение от самой «Баварии», которая в начале года заплатила за Дэвиса 10 миллионов евро. Мюнхенцы деньги на ветер не бросают, как мы знаем. Пока Альфонсо в основном получает игровую практику во второй команде «Баварии», но есть на его счету матчи и даже дебютный гол в Бундеслиге. Судьба у парня интереснейшая: его родители — беженцы из Либерии, Альфонсо родился на территории Ганы, вырос в Канаде, а звездой футбола планирует стать в Германии.

7. Бенуа Бадьяшиль («Монако»; Франция)

В 18 лет у этого центрального защитника уже больше трех десятков матчей за «Монако», сейчас он игрок железной основы монегасков и один из самых перспективных игроков Франции на своей позиции. А это кое-чего да стоит. Отмечу также, что Бенуа — левша, сильного центрального защитника с рабочей левой ногой найти всегда сложнее, чем правшу, так что если вырастет в большого футболиста, будет жемчужиной в своем амплуа.

6. Доменик Собослои («Зальцбург»; Венгрия)

У «Зальцбурга» нюх на таланты и уже прекрасный опыт развития футболистов. Ступенька за ступенькой прогрессирует Собослои, который уже 2.5 года в «Ред Булле». Венгр поиграл за юношеские и молодежные команды, прошел обкатку в «Лиферинге», а теперь сказочно играет в основе, коллекционируя голы и голевые передачи. Предприимчивый полузащитник уже очень скоро дослужится до топ-чемпионата, прямо сейчас за ним внимательно следят «Арсенал» и «Наполи», и кто знает, кого он еще заинтересует после этого сезона, который «Зальцбург» проводит в Лиге чемпионов.

5. Ли Канджин («Валенсия»; Южная Корея)

В десятке самых талантливых 18-летних игроков два азиата, японец и кореец. Это интригует. Как и Кубо, Ли Канджин получил футбольное образование в Испании, он является продуктом академии «Валенсии», где уже дослужился до главной команды, а недавно забил дебютный гол в ворота «Хетафе». На прошедшем в 2019 году чемпионате мира U20 Ли Канджин был признан лучшим игроком турнира. Атакующему полузащитнику прочат большое будущее, а «Валенсия» отказывает купцам, которые обивают пороги с просьбой продать корейца.

4. Жоао Педро («Флуминенсе»; Бразилия)

Жоао Педро — второй по стоимости после Эвертона бразилец, выступающий в родном чемпионате. Юный нападающий уже крутит позвонки противника «Флуминенсе», на его счету 7 голов во всех турнирах за «Флу». У бразильского клуба есть предварительная договоренность с «Уотфордом» о переезде форварда в Англию за 10 миллионов евро. Но это не точно, ведь в борьбу за Жоао Педро могут вступить более могущественные клубы, а сделку недолго откатить.

3. Виллиам Салиба («Сент-Этьен»; Франция)

Не похоже, чтобы у Франции в обозримом будущем случился дефицит центральных защитников. Подрастает прекрасная пара Бадьяшиль — Салиба. Виллиама летом купил лондонский «Арсенал» за 30 миллионов евро и оставил еще на сезон в аренде в «Сент-Этьене». Салиба планирует подойти к переезду в Лондон во всеоружии.

2. Каллум Хадсон-Одои («Челси»; Англия)

Фрэнк Лэмпард считает, что Хадсон-Одои обладает «потенциалом игрока мирового уровня», а ведь «Челси» едва не потерял вундеркинда, который был близок к переходу в «Баварию». В сентябре Каллум подписал с «синими» контракт на царских условиях, лишь бы «медные трубы» не сгубили талантливого парня.

1. Родриго («Реал»; Бразилия)

«Реал» заплатил в кассу «Сантоса» 45 миллионов евро за бразильского вингера, который отметился голом в первой игре за «Королевский клуб», более того, Родриго забил через 93 секунды после своего дебюта за мадридский суперклуб. Очень интересно, что выйдет из «сливочных» подростков — 18-летнего Родриго и 19-летнего Винисуса.